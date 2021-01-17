الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 17 جانفي 2021

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توزر: حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 75 إصابة جديدة ّ

سجلت ولاية توزر، مساء أمس السبت، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد يقيم منذ أيام في قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بدقاش وتعكرت حالته مؤخرا، ليرتفع إجمالي الوفايات، حتّى الآن، الى 75 حالة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وذكر براني لـ"وات"، أن المصالح الصحية في الجهة، تلقت مساء أمس، نتائج 178 تحليل لعينات رفعت يومي 14 و15 جانفي 2021 لتكشف عن تسجيل 75 إصابة جديدة ويرتفع بذلك مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الوباء الى 3779 إصابة منها 478 حالة نشيطة في الفترة الحالية و3292 حالة تعاف من الفيروس.وأضاف المصدر ذاته أن حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات موزعة الى حالة مقيمة في قسم الإنعاش الطبي و6 مصابين مقيمين في قسم كوفيد - 19 بالمستشفى الجهوي بنفطة و4 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بتوزر وحالتان في قسم كوفيد -19 بالمستشفى المحلي بدقاش.