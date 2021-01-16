الصيدلية المركزية تنسق مع المزودين للضغط على آجال استلام العديد من الأصناف الدوائية المتعلقة خاصة بالأمراض المزمنة

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أكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بشير الأيرماني، اليوم السبت، أن الصيدلية المركزية بصدد التنسيق مع المزودين للضغط على آجال استلام العديد من الأصناف الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة بالخصوص مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل صنف إن كان له مثيل مصنع محليا أم لا.وكشف الأيرماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،أن الصيدلية المركزية اتخذت، بالاتفاق مع سلطة الإشراف، جميع التدابير التي من شأنها أن تحد من اضطرابات التزود بأدوية الأمراض المزمنة حيث وقع تركيز خلية يقظة بمقر الصيدلية تسهر على رصد ومعالجة مشاكل التزود بالأدوية وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع المرصد الوطني للأدوية بإدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، فضلا عن الترفيع في مستوى المخزون الاستراتيجي للأدوية المصنفة حياتية وخاصة منها الموجهة للتكفل بجائحة كوفيد 19.وأضاف أنه يقع العمل بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية وتحت إشراف رئاسة الحكومة على تحديد آجال تسديد كامل المستحقات المالية للصيدلية المركزية لتذليل الصعوبات المادية التي تمر بها والتحكم في آثارها على مخزون الأدوية.وفسر الأيرماني الاضطرابات الحاصل على مستوى توفر بعض أدوية الأمراض المزمنة بتداعيات الوضع الوبائي العالمي المستجد الذي حتم على بعض البلدان المصنعة للمواد الأولية الصيدلانية تشديد إجراءات التصدير، كما جعل السوق الدوائية على المستوى العالمي والمحلي تشهد اضطرابات في التزود بالمواد الأولية بالنسبة للمصنعين المحليين، وفي استيراد الأدوية بالنسبة للصيدلية المركزية.