كرة اليد-مونديال 2021 : بداية متعثرة للمنتخب التونسي بخسارته امام نظيره البولوني 30-28

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خسر المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره البولوني 28-30 (الشوط الاول 17-17) في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الجمعة في قاعة العاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لمونديال مصر 2021.ولحساب المجموعة ذاتها، احدث المنتخب البرازيلي المفاجاة بتعادله مع نظيره الاسباني بطل اوروبا في النسختين الاخيرتين 29-29.وفي الجولة الثانية المقررة يوم الاحد المقبل، يواجه المنتخب التونسي نظيره البرازيلي (س 18) بينما يلاقي المنتخب البولوني نظيره الاسباني (س 20 و30دق).اما في الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول المبرمجة يوم الثلاثاء القادم، يلعب المنتخب التونسي امام نظيره الاسباني (س 18) في حين يواجه المنتخب البرازيلي نظيره البولوني (س 20 و30دق).ويتاهل اول وثاني المجموعة الى الدور الرئيسي.