الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 15 جانفي 2021

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صفاقس - كوفيد 19: ثماني وفيات و271 إصابة جديدة مقابل 308 حالة شفاء

منوبة: تسجيل 51 اصابة بفيروس "كورونا" و92 حالة شفاء



سوسة: تسجيل حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي الوفيات الى 74 حالة

باجة : تسجيل 54 اصابة بكورونا من جملة 117 تحليلا بباجة وهي النسبة الارفع فى شهر جانفي

أريانة : ارتفاع اجمالي عدد الوفايات بفيروس كورونا المستجد الى 229 حالة وتسجيل 11 حالة ايواء بالمستشفيات

قابس : تسجيل حالتي وفاة و71 اصابة جديدة بكورونا

عرفت ولاية صفاقس في الأربع وعشرين ساعة الماضية ثماني وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" و271 حالة إيجابية من مجموع 874 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الخميس، بحسب ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الخاص بتطور الحالة الوبائية في الجهة اليوم الجمعة.وارتفع تبعا لذلك عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 380 حالة وفاة وعدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 16821 حالة في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بالجهة منذ ظهوره 61534 تحليلا بما فيها التحاليل السريعة التي تكثف استعمالها في الأسابيع الأخيرة بالموازاة مع المنحى التصاعدي للإصابات.في المقابل أظهرت الإحصائيات الخاصة بهذه الحصيلة المحينة للوباء تسجيل الجهة 308 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من المرض 13204 شخصا.ويرقد حاليا بقسمي العناية المركزة في كل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة 20 مصابا بالفيروس في حين ارتفع عدد المقيمين بقسم "كوفيد اكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى 127 مصابا (بعد أن كان في حدود 119 مصابا أمس الخميس) وعدد المقيمين في المصحات الخاصة إلى 85 مصابا بعد أن كان في حدود 81 مصابا.سجلت ولاية منوبة اليوم الجمعة، 51 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و92 حالة شفاء دون تسجيل وفيات جديدة، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات) وأضافت قدور، أنه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين منوبة ودوار هيشر والجديدة وادي الليل والمرناقية والبطان وطبربة، يبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة 681 حالة منها 678 محل ايواء ذاتي، و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (210 حالات)، و طبربة (130 حالة)، ودوار هيشر (120 حالة) ، ووادي اللّيل (74 حالة)، والمرناقية(66 حالة) والجديدة (47 حالة)، وبرج العامري والبطان(17 حالة) لكل منهما .يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4284 اصابة بفيروس "كورونا"، و225 حالة وفاة، و3378 حالة شفاء.كشفت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في اخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة عن تسجيل حالة وفاة جديدة بعد الإصابة بفيروس "كورونا" امس الخميس ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 370 حالة وفاة وافرزت عمليات معالجة 499 عينة تحليل، تسجيل 192 إصابة جديدة بالفيروس من بينها 23 إصابة في صفوف أعوان الصحة، وارتفع مجموع الإصابات الى 11687 إصابة، واستقر في المقابل عدد المتعافين عند 8128 مريضا بينما لا يزال 3108 اشخاص في الحجر الصحي الذاتي تحت المراقبة الطبية ويقيم حاليا 127 مصابا بفيروس "كورونا" أصيلي ولاية سوسة في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة، منهم 32 في حالة انعاش الى جانب 32 مريضا من ولايات أخرى .سجلت مدينة نفطة في ولاية توزر مساء أمس حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي الوفيات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء الى 74 حالة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وذكر ذات المصدر أن المصالح الصحية تلقت مساء أمس نتائج 78 تحليلا مخبريا لعينات رفعت لمشتبه بحملهم للفيروس من مدينة نفطة لتكشف عن تسجيل 36 إصابة جديدة بهذه المدينة، فيما ينتظر أن تصدر باقي نتائج التحاليل المرفوعة في باقي مناطق الولاية وأوضح أن حالات التعهد بمرضى "كوفيد 19" انخفضت الى 15 حالة موزعة الى حالة واحدة مقيمة في قسم الإنعاش الطبي و12 مصابا مقيما في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش و4 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بتوزر.وكانت الإدارة الجهوية للصحة نشرت على صفحتها الرسمية تحيينا لعدد الإصابات المسجل يوم 12 من هذا الشهر والذي بلغ 110 حالات من جملة 394 تحليلا، أي بنسبة إصابة في حدود 28 بالمائة.وأشار المصدر ذاته الى أن المصالح الصحية أنهت حملات التقصي باستعمال التحاليل السريعة حيث تم استخدام قرابة ثلاثة آلاف تحليل سريع وتم تمكين الجهة من 200 تحليل جديد سيخصص فقط للحالات الاستعجالية دون غيرها وستكتفي المصالح الصحية بالتحاليل المخبرية.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الخميس، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، مما يرفع اجمالي حالات الوفاة بالجهة إلى 192 حالة وفاة .كما تم رصد 51 إصابة جديدة بالوباء عقب ورود نتائج تحاليل 167 عينة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالولاية منذ بداية الجائحة الى 4520 إصابة، وارتفعت في المقابل حالات الشفاء الى 3706 حالات فيما بلغت الحالات النشيطة 622 حالة، من بينهم 3 اصابات في صفوف اعوان الحماية المدنية، وفق المدير المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.وذكر الشعباني في تصريح ل(وات) أن 4 مصابين يخضعون حاليا للتنفس الإصطناعي بقسم إنعاش "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي، فيما يقيم حوالي 26 شخصا اخر بوحدة العزل من بينهم اشخاص لم تصدر بعد نتائج تحاليلهم.وجدد المسؤول الجهوي دعوته للمواطنين بضرورة التقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي وبقواعد حفظ الصحة وعدم الخروج الا للضرورة القصوى نظرا لخطورة الوضع الصحي.أثبتت نتائج 117 تحليلا فيروسيا تمّ اجراؤها امس الخميس بمخابر القطاعين العام والخاص وجود 54 اصابة بفيروس كورونا المستجد أي بنسبة تقدر ب 46,15 بالمائة وهي النسبة الارفع لعدد الاصابات مقارنة بعدد التحاليل منذ بداية شهر جانفي الجاري.وتتوزع الاصابات الجديدة على مدينة باجة(29 حالة) وتبرسق (9 حالات) وتستور(10 حالات) وحالتين لكل من معتمديات عمدون ونفزة ومجاز الباب ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 3476 .وقد عرفت نسبة التعافي من الفيروس انخفاضا حيث بلغت 84,72 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2945 شخصا فى حين لم تسجل امس اية حالة وفاة بالفيروس بالجهة علما ان عدد ضحايا كورونا بباجة وصل الى مائة شخص.سجّلت ولاية اريانة 229 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ انتشار الجائحة والى غاية يوم 14 جانفي الجاري مع تسجيل 11 حالة ايواء بالمستشفيات منها حالتان بقسم الانعاش في حين بلغ اجمالي الاصابات بالفيروس بالجهة 7369 اصابة مؤكدة منها 7274 اصابة محلية و95 اصابة مستوردة وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.وتوزعت الاصابات وفق ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه بين الاناث ب3947 اصابة والذكور ب3422 اصابة مع تسجيل 5923 حالة شفاء تام.كما سجلت المصالح الجهوية للصحة ارتفاعا لافتا للاصابات منذ بداية شهر جانفي الحالي حيث بلغ عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس 1528 اصابة منها 1526 محلية واصابتان مستوردتان(02) توزعت بين الذكور ب721 اصابة والاناث ب807 اصابات مع تسجيل 25 حالة وفاة بالفيروس منذ بداية الشهر الحالي والى غاية اليوم الجمعة في حين تعافى نحو 129 شخصا .اما اجمالي عدد التحاليل المنجزة منذ بداية انتشار الوباء فبلغت بولاية اريانة 12277 تحاليل توزعت بين التحاليل المخبرية ب7570 تحاليل واختبارات سريعة ب4707 اختبارا كشفت عن اصابة 1005 شخصا بالفيروس منها 721 اصابة تم اكتشافها منذ بداية شهر جانفي الحالي.سجّلت الجهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 185 حالة، وفق ما ذكره منسّق خليّة اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران لمراسل (وات).وبيّن جبران انه قد تم اجراء 174 تحليلا على عيّنات أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا وأن 71 عينة قد جاءت نتائج تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 26 اصابة بالحامة و17 اصابة بقابس الجنوبية و16 اصابة بقابس المدينة و08 اصابات بمارث واصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس الغربية والمطوية ومطماطة الجديدة.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 6843 اصابة مشيرا الى أن 5454 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 1387 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 405 حالة بقابس الجنوبي و318 حالة بقابس المدينة و297 حالة بمارث