المسافرون الى فرنسا مطالبون بدءا من 18 جانفي 2021 بالاستظهار بتحليل "بPCR" سلبي

باب نات -

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، الجمعة، انه يتعيّن على المسافرين الى فرنسا الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل كوفيد-19، لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ التسجيل وذلك بداية من يوم 18 جانفي 2021.وأضافت الخطوط التونسية في بلاغ لها، أنّ كلّ مسافر سيلتزم بالعزل الذاتي لمدة 7 ايام بمجرد وصوله الى فرنسا مع إعادة إجراء تحليل ثاني في نهاية فترة العزل الذاتي.وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن الخميس خلال مؤتمر صحافي تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ظهور السلالتين البريطانية" و"الجنوب أفريقية" اللتين تثيران تخوفات المجتمع العلمي في فرنسا وأوروبا.وأبرزهذه التدابير فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساء لغاية السادسة صباحا ابتداء من السبت ولمدة 15 يوما على الأقل.وأضاف كاستكس إن ازدياد حالات العدوى التي كان يخشى منها كثيرا في أعقاب عطلة نهاية العام لم يحدث، لكنه قال إنه يمكن فرض إغلاق جديد "بدون تأخير" إذا تدهور الوضع الصحي.ومن أجل "منع انتشار" المتحورات البريطانية والجنوبية الأفريقية وعلى وجه الخصوص لمنع السلالة البريطانية الشديدة العدوى، التي لا تمثل حاليا سوى 1 إلى 1,5% من الإصابات، "من أن تصبح سلالة سائدة" في فرنسا، أعلن كاستكس إجراءات إضافية على الحدود.وقال إن المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي سيتعين عليهم تقديم اختبار كوفيد 19نتيجته سلبية أجري قبل أقل من 72 ساعة، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام، على أن يجروا بعدها فحصا ثانيا.