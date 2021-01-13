: وفاة رجل بمدينة باجة بعد ان دهسه القطار القادم من غار الدماء فى اتجاه العاصمة

وات - توفي صباح اليوم الاربعاء رجل من مواليد 1971 بعد ان دهسه القطار القادم من غار الدماء فى اتجاه تونس العاصمة على مستوى شارع محمد بوكحلة بمدينة باجة (على بعد امتار من محطة القطار بباجة).
وافاد مصدر من الحماية المدنية صحفية (وات) ان الرجل توفي على عين المكان جراء اصابات بليغة على مستوى الراس، واضاف انه تم نقله للمستشفى بعد ان فارق الحياة.
ويجري التحقيق فى اسباب الحادث وملابساته، غير ان شهود عيان لم يستبعدوا فى تصريحات ل(وات) فرضية الانتحار او السهو.
شريفة
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وافاد مصدر من الحماية المدنية صحفية (وات) ان الرجل توفي على عين المكان جراء اصابات بليغة على مستوى الراس، واضاف انه تم نقله للمستشفى بعد ان فارق الحياة.
ويجري التحقيق فى اسباب الحادث وملابساته، غير ان شهود عيان لم يستبعدوا فى تصريحات ل(وات) فرضية الانتحار او السهو.
شريفة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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