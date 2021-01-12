تطاوين :الزار يؤكد انه لا خوف من تسجيل نقص في الغذاء في تونس

وات -

اكد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ان ازمة الاعلاف في ولاية تطاوين تعود الى النقص في تزويد الجهة بالكميات الكافية من السداري والشعير العلفي وليس الى منظومة التوزيع المعتمدة داعيا الحكومة الى العمل على توفير حاجيات المربين من هذه المادة .وبخصوص تاثير الوضع الوبائي على منظومة الانتاج الفلاحي اكد الزار في تصريح لمراسل "وات" بمناسبة زيارته الثلاثاء للجهة انه "لا خوف على تونس من النقص في الغذاء " مؤكدا "الحرص على تامين السيادة الغذائية كجزء لا يتجزء من السيادة الوطنية وهو ما يتجلى في العمل على انتاج حاجياتنا الغذائية حتى لانكون مرتهنين لاي طرف خارجي " وفق تعبيره .وأضاف رئيس المنظمة الفلاحية قوله "ان ذلك لايعني اننا بلغنا الاكتفاء الغذائي الذاتي ولكن مع ذلك لم نفتقد الغداء في هذا الظرف الصحي الاستثنائي كما في بداية الثورة وسنبقى كذلك مهما طالت هذه الجائحة وسننتج كل حاجيات التونسيين ونحن نعمل على ان تكون الفلاحة مقوما من مقومات الاقتصاد الوطني باعتبارها قارب النجاة لوطننا واقتصاده فضلا عن قدرتها التشغيلية الهامة لشبابنا".وكان رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري حضر بمقر ولاية تطاوين موكب اربعينية الفقيد عمر الزردابي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والقى بالمناسبة كلمة ابرز فيها مناقب الفقيد ونضلاته في خدمة قطاع الفلاحة بالجهة داعيا الاسرة الفلاحية الى مواصلة المسيرة بنفس العزيمة والمثابرة التي عرف بها الفقيد منذ تحمله مسؤولية رئاسة الاتحاد الجهوي سنة 2013 ومساهماته البارزة في النهوض بالقطاع الفلاحي بالجهة .