" توزر: دعوة لتركيز مستشفى ميداني عسكري ومخبر تحاليل لتطويق سرعة انتشار عدوى فيروس "كورونا

وات -

تقدم نواب ولاية توزر بمجلس نواب الشعب بطلب الى مصالح رئاسة الجمهورية قصد تركيز مستشفى عسكري ميداني ومخبر للتحاليل الجرثومية في وتوزر أمام ما تشهده الجهة من سرعة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وتسجيل أعداد مرتفعة من حيث الإصابات والوفيات ما جعلها تتصدر المستويات الوطنية في سرعة انتشار العدوى بالمرض، وفق شكري الذويبي النائب عن الجهة.واعتبر الذويبي، في تصريح لـ"وات"، أن الوضع الوبائي في الجهة أصبح خطيرا لا سيما أمام ضعف إمكانيات المستشفيات الجهوية والمحلية الموجودة فيها.وأضاف أنه قدّم الطلب منذ حوالي أسبوع بالتنسيق مع بقية نواب الجهة، وذلك في ظلّ بعد الجهة عن المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه على غرار عدد من الجهات الأخرى التي حظيت بتدخّلات المستشفى العسكري الميداني فإن ولاية توزر في حاجة الى هذا المرفق الذي يقدّم خدمات صحية ظرفية الى حين تحسن الوضع الوبائي.وأشار كذلك الى ضرورة تركيز مخبر ميداني في نفس الوقت مع المستشفى العسكري للصعوبات التي يعانيها القطاع الصحي في الحصول على نتائج التحاليل سريعا نتيجة الضغط الذي تشهده مخابر التحاليل في المستشفيات الجامعية.وأعرب النائب عن أمله في الاستجابة لطلب الجهة بتركيز المستشفى والمخبر الميدانيين لتخفيف الضغط، داعيا المجتمع المدني والسلط المعنية الى تكثيف حملات التحسيس لما لوحظ من عدم تقيد واستهتار في ما يتعلق بوسائل الحماية والوقاية من عدوى كوفيد 19.