الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 9 جانفي 2021

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جندوبة: تسجيل 1947 إصابة بفيروس كورونا و130 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

منوبة: تسجيل حالة وفاة و182 حالة شفاء و141 اصابة بفيروس "كورونا"

قابس-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و165 إصابة جديدة

سوسة: تسجيل 05 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و146 إصابة جديدة

الكاف: رصد 57 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

القصرين: تسجيل 64 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس" كورونا"

مدنين: تسجيل 117 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" وتواصل حملات التقصي المجاني حول الفيروس

بلغ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة إلى حدود يوم أمس السبت 1947 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال ذات الفترة 130 حالة يضاف إليهم 5 حالات خارج الوطن، وفق آخر تحيين للاحصائيات نشرته الإدارة الجهوية للصحة وتصدرت الدائرة الصحية بجندوبة لائحة الوفيات والإصابات بتسجيل 48 حالة وفاة مقابل 1280 إصابة، تلتها الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان ب27 حالة وفاة و310 إصابات، وتأتي الدائرة الصحية بمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز في الترتيب الثالث بتسجيلهما 16 حالة وفاة مقابل 132 إصابة، فيما ورد ترتيب كل من معتمدية فرنانة وعين دراهم وطبرقة باعتبارهم دوائر صحية مستقلة عن بعضها البعض ب15 حالة وفاة و60 اصابة ومعتمدية فرنانة ب10 حالات وفاة و65 إصابة، ومعتمدية عين دراهم ب14 حالة وفاة و100 اصابة مسجلة بالدائرة الصحية بمعتمدية طبرقة.ويقيم حاليا بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة 15 مصابا فيما يقيم شخص واحد بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.يشار الى أن عمليات رفع العينات بولاية جندوبة شبه متوقفة منذ وفاة طبيب بإحدى مصاعد المستشفى الجهوي بجندوبة يوم 04 ديسمبر المنقضي، باستثناء يومين مفتوحين لتقصي الإصابة بالفيروس أجرته الإدارة الجهوية بالتعاون مع بعض الأطراف لإدارة التربية والحماية المدنية (واحدة في ساحة وسط المدينة وأخرى بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة) .سجّلت ولاية منوبة أمس الجمعة حالة وفاة بمعتمدية الجديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، و141 اصابة جديدة أغلبها عبر الاختبارات السريعة، و182 حالة شفاء، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور ل(وات) وبلغ العدد الجملي للحالات النشيطة، 651 حالة نشيطة، منها 648 حالة تخضع لإجراء العزل الصحي الذاتي و 03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (216 حالة)، وطبربة (114 حالة)، ودوار هيشر(115 حالة)، وادي الليل (62 حالة)، والمرناقية (60 حالة)، والجديدة (39 حالة)، وبرج العامري (23 حالة)، والبطان (19 حالة) يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4062 اصابة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 216 حالة، و3195 حالة شفاء.كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بقابس الجنوبية خلال الـ24 الماضية، إلى جانب رصد 165 إصابة جديدة من جملة 467 تحليلا، وبذلك ترتفع الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 6189 إصابة منها 169 حالة وفاة و4895 حالة شفاء.وأضاف جبران، في تصريح لـ"وات"، أن الإصابات الجديدة تتوزع حسب الدوائر الصحيّة الى 66 إصابة بقابس الجنوبية، و33 اصابة بمارث، و23 اصابة بقابس المدينة، و18 اصابة بقابس الغربية، و06 إصابات بكل من المطوية، ووذرف، ومطماطة الجديدة، و04 إصابات بغنوش، و03 إصابات بالحامة.وأبرز أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ حاليا بالجهة 1292 حالة، من بينها 364 حالة بقابس الجنوبية، و273 حالة بمارث، و256 حالة بقابس المدينة.سجلت ولاية سوسة امس الجمعة 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و146 إصابة جديدة وذلك من جملة 440 تحليلا تمّ إجراؤها اول امس الخميس، وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة بالجهة وإرتفع عدد الاشخاص المصابين بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 10573 مصابا توفي منهم 340 شخصا وشفي 8128 شخصا اخر، بينما مازال 2024 شخصا حاملا للفيروس، ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 102 من المصابين من بينهم 31 في حالة إنعاش يذكر ان التدخلات في اشغال اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة مساء امس الجمعة بمقر ولاية سوسة، تمحورت حول التأكيد على تسجيل تراجع في احترام البروتوكولات الصحية وعدم الإلتزام بالإجراءات والقرارات الوطنية والجهوية وهو ما ساهم في عودة الانتشار السريع للفيروس وتمت التوصية بضرورة تكثيف حملات التحسيس والمراقبة والردع وتضافر جميع الجهود لمقاومة الوباء والذي يرتكز بالأساس على ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واحترام البروتوكولات الصحية والتقصي المكثف ثم العزل الذاتي او الاجباري ثم المعالجة والمتابعة واكد المجتمعون على ضرورة التطبيق الصارم لحظر الجولان ومعاقبة المخالفين ومواصلة منع التنقل بين الولايات الا في الحالات الإستثنائية والطارئة ومنع جميع التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة كما تم التشديد على مواصلة حملات التفقد والرقابة على كافة المحلات المفتوحة للعموم ووسائل النقل العمومية والخاصة وتسليط عقوبات ردعية في صورة عدم الإلتزام بمقتضيات البروتوكولات الصحية لاسيما إجبارية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي من قبل المواطنين وذلك الى جانب مواصلة حملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة بصفة دورية .رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم السبت في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس "كورونا" بالجهة، 57 اصابة جديدة على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 151 عينة بتاريخ 07 جانفي الجاري ليرتفع بذلك عدد إجمالي الإصابات المسجلة في الجهة إلى 4024 حالة مؤكدة مع استقرار في عدد الوفيات في حدود 127 شخصا كما بين رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) ان عدد حالات التعافي من المرض بلغت 3811 حالة اي بنسبة تقارب 95 بالمائة، واضاف أن 43 شخصا يقيمون حاليا في المستشفيات، منهم 10 في اقسام الانعاش بينما يخضع 213 شخصا آخر للحجر الصحي.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الجمعة، 4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات بالجهة إلى 185 حالة وفاة.كما رصدت ذات المصالح 64 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4244 اصابة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني (وات) .ودعا الشعباني بالمناسبة كافة المواطنين الى ضرورة الوعي بخطورة الوضع الوبائي والتحلي بالمسؤولية وعدم التراخي في مجال تطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي والتزام بقواعد حفظ الصحة توقيا من مخاطر الوباء الذي حصد الكثير من الأرواح.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 117 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و3 حالات وافدة من ليبيا، دون تسجيل حالات وفاة، ليستقر عدد الوفايات في حدود 173 حالة منذ ظهور الوباء، فيما ارتفع عدد الحالات الايجابية المحلية الى 4360 حالة منذ ظهور الجائحة وبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز ل(وات) ان الاصابات المحلية الجديدة التي منها 5 اصابات في صفوف التلاميذ و3 اصابات في كل من السلك الامني والاطار التربوي، توزعت بين المعتمديات بعدد في ارتفاع بجزيرة جربة بلغ 61 اصابة منها 44 اصابة بحومة السوق و17 اصابة بميدون، كما ارتفع عدد الاصابات ببن قردان الى 37 اصابة منها 28 اصابة كشفتها حملة التقصي المجاني يوم امس و23 اصابة بجرجيس و15 اصابة بمدنين الشمالية و8 اصابات بمدنين الجنوبية و4 اصابات بسيدي مخلوف واصابة واحدة ببني خداش.وارتفعت في المقابل حالات الشفاء الى 3365 حالة منذ ظهور الوباء بتسجيل 48 حالة شفاء جديدة منها 14 حالة شفاء بحومة السوق و9 بجرجيس و6 حالات شفاء بمدنين الجنوبية و5 ببن قردان و4 بكل من ميدون واجيم ومدنين الشمالية وحالتي شفاء بسيدي مخلوف .وفي اطار توسيع عملية التقصي عن فيروس "كورونا"، ستنتظم اليوم بجربة ميدون حملة مجانية وتحسيسية ضمن برنامج "عزيمة" لتغطي بذلك كامل الجزيرة بعد ان حطت في الايام الماضية بحومة السوق واجيم وكشفت عن 23 اصابة، فيما كشفت يوم امس ببن قردان عن 28 اصابة بالفيروس