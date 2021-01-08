تطاوين: "تنسيقية اعتصام الكامور" تمهل الحكومة حتى 20 جانفي الجاري للاجتماع معها بخصوص تنفيذ قرارات رئيس الحكومة

وات -

أعلنت، اليوم الجمعة، "تنسيقية اعتصام الكامور"، عن إمهالها الحكومة حتى تاريخ 20 جانفي الجاري، لتنفيذ الاتفاق الذي أمضاه وفدها المفاوض يوم 8 نوفمبر الماضي، بعد ان اقره رئيس الحكومة في بيان صادر يوم 5 نوفمبر من السنة الفارطة.وقد تم ذلك، خلال اجتماع عقده الوفد الجهوي صباح اليوم الجمعة بمقر الولاية، باشراف المعتمد الاول، محمد الشريف، لاستعراض مختلف النقاط المدرجة في الاتفاق.وبهذا الخصوص، أفاد عضو الوفد وعضو تنسيقية اعتصام الكامور، خليفة بوحواش، في تصريح لـ(وات)، بأن التمشي "غير مطمئن" وخاصة بالنسبة لصندوق التنمية والاستثمار المتفق على رصد 80 مليون دينار فيه، حيث لم تصدر الاوامر الترتيبية للجنة القيادة الخاصة به، وايضا بالنسبة لنقطة القروض التي تعتبر تعويضا لمواطن شغل في الشركات البترولية، والذي تم الاتفاق على ان لا تخضع لتراتيب القروض العادية، وتكون في شكل مساعدات اكثر منها ديون.وأشار، الى ان البنك التونسي للتضامن لم يتلق الى حد الان اي اشعار بهذا الشأن، ولا علم له بما تضمنه الاتفاق مع الوفد الحكومي، لافتا الى الملف الحارق لعمال شركة البيئة والغراسات والبستنة والذي ينص على تفعيل الزيادات القانونية بمفعولها الرجعي، ولذلك طالب الوفد الجهوي بجلسة عاجلة مع الوفد الحكومي يوم 18 جانفي لحلحلة كل هذه الاشكاليات، وذلك بحضور ممثلي الشركات البترولية الام.وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في "ان لا يضطر الوفد الى مزيد من النضالات والعودة الى ما قبل الاتفاق"، على حد قوله.