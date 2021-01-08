رادار عالي الدقة لتغطية الارصاد باجزاء من اودية مجردة وملاق وتاسة سيدخل طور التشغيل الخريف المقبل

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أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة ، ان فريقا فرنسيا مختصا في التكنولوجيا يزور موقع تركيز رادار عالي الدقة لتغطية الأرصاد الجوية في أودية مجردة وملاق وتاسة سيدخل طور التشغيل خريف 2021.وأضافت الوزارة ، في بلاغ لها ، ان زيارة الفريق الفرنسي تمت خلال الفترة الممتدة بين 4 و 8 جانفي 2021، للموقع وقد تم عقد عديد الجلسات مع الخبراء التونسيين وكانت وزارة الخزانة الفرنسية قد استجابت لمطلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذي تقدمت به خلال شهر جانفي 2020 لتركيز مرصد تجربي عالي التقنية " رادار "، لمراقبة الارصاد الجوية على مستوى جزء من الاودية في تونس.وطورت الرادار شركة نوفيمات الفرنسية لتغطية أحداث الأرصاد الجوية وذلك عبر تمويل قدمه صندوق مساعدة القطاع الخاص وفق بيانات وزارة الفلاحة .وأبرمت وزارة الفلاحة اتفاقية متعددة الأطراف ضمّت المعهد الوطني للرّصد الجوي والشريك الفرنسي (نوفيمات)، وقد تمّ اختيار موقع تركيز الرادار وفقا لعمليات محاكاة فنية والبدء في الدّراسات والاستعدادات واختيار المعدات لحسن سيره خلال شهر مارس 2021.