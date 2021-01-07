الاحتفاظ بخمسة أشخاص تتعلق بهم تتبعات أمنية وقضائية من أجل جرائم إرهابية، بينهم قيادي في تنظيم إرهابي (محسن الدالي)

وات - أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، بالاحتفاظ بخمسة عناصر تتعلق في شأنهم تتبعات أمنية وقضائية، من أجل جرائم إرهابية، بينهم عنصران خطيران وتتعلق بأحدهما جرائم إرهابية خطيرة وهو عنصر قيادي في تنظيم إرهابي.
وأكد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وحدات أمنية ألقت القبض على العناصر الخمس، في الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 جانفي 2021.
كما حجزت هذه الوحدات لدى أحد العنصرين الخطيرين، سلاحا من نوع كلاشينكوف، وفق المصدر القضائي ذاته.
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وأكد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وحدات أمنية ألقت القبض على العناصر الخمس، في الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 جانفي 2021.
كما حجزت هذه الوحدات لدى أحد العنصرين الخطيرين، سلاحا من نوع كلاشينكوف، وفق المصدر القضائي ذاته.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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