الاحتفاظ بخمسة أشخاص تتعلق بهم تتبعات أمنية وقضائية من أجل جرائم إرهابية، بينهم قيادي في تنظيم إرهابي (محسن الدالي)

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أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، بالاحتفاظ بخمسة عناصر تتعلق في شأنهم تتبعات أمنية وقضائية، من أجل جرائم إرهابية، بينهم عنصران خطيران وتتعلق بأحدهما جرائم إرهابية خطيرة وهو عنصر قيادي في تنظيم إرهابي.وأكد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وحدات أمنية ألقت القبض على العناصر الخمس، في الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 جانفي 2021.كما حجزت هذه الوحدات لدى أحد العنصرين الخطيرين، سلاحا من نوع كلاشينكوف، وفق المصدر القضائي ذاته.