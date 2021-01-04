وزارة التربية تنفي ما يتم تداوله حول عدد الوفايات في صفوف الإطار التربوي جراء كورونا وتؤكد أن العدد لم يتجاوز 29 وفاة

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نفت وزارة التربية اليوم الاثنين ما يتم تداوله حول عدد الوفايات في صفوف الإطار التربوي جراء الإصابة بفيروس "كورونا" وتؤكد أن عدد الحالات لم يتجاوز 29 وفاة وذلك الى حدود يوم 22 ديسمبر الماضي.و أكد المكلّف بالإعلام بوزارة التربية محمد حاج طيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن عدد الوفيات في صفوف الإطار التربوي جراء الإصابة بفيروس "كورونا" ظل مستقرا عند 29 حالة وفاة وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر الماضي إلى حدود آخر يوم في الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية الموافق لـ 22 ديسمبر الماضي.ولفت الى أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الوسط المدرسي بلغ إجمالا 4661 إصابة تماثل 3310 منهم الى الشفاء أي بنسبة تفوق 71 بالمائة و ذلك حسب آخر إحصائيات وزارة التربية الواردة بتاريخ 22 ديسمبر 2020 ومن جهة أخرى أكد المكلف بالإعلام بوزارة التربية أنه تقرر استئناف الدروس بالمؤسسات التربوية بولاية صفاقس على دفعتين بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في هذه الولاية خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ إجمالي الوفيات إلى حدود الآن 318 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية 13254 حالة وتستأنف بذلك الدروس اليوم الاثنين 4 جانفي 2021 بالنسبة إلى الأقسام النهائية (السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي والرابعة ثانوي) ويوم الأربعاء 6 جانفي الجاري لبقية المستويات وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية صفاقس بالتشاور مع وزارة التربية بهدف الحد من الاكتظاظ خلال العودة المدرسية وتوقيا من مزيد انتشار فيروس "كورونا" بالمؤسسات التربوية بالجهة.