وزير التربية: العودة المدرسية ستكون في موعدها واطلاق القناة التربوية خلال شهر جانفي

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أكد وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن العودة المدرسية إثر عطلة الشتاء ستكون في موعدها نافيا تماما صحة ما يتم تداوله في الفترة الاخيرة بخصوص تأجيل العودة المدرسية بأسبوع .وأوضح على هامش إعطائه إشارة انطلاق أعمال اجتماع فريق العمل الوطني المكلف بمتابعة إعداد دراسة تشخيصة تحليلية للمنظومة التربوية في إطار برنامج التعاون بين الوزارة والشراكة من أجل التعليم، قائلا " العودة المدرسية ستكون في موعدها وفي ظل الظرف الصحي الحالي لا مجال للتأخير أو للتخلي حتى عن يوم واحد من التعليم " مؤكدا أن العملية التعليمية ستتواصل بنظام الأفواج طالما أن الوضع الصحي يتطلب ذلك".وأردف السلاوتي " إن صحة التلاميذ والأسرة التربوية تبقى أساس اتخاذ أي قرار أو إجراء والذي يبقى مرتبطا بما تقترحه وزارة الصحة واللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا".وكانت قد راجت مؤخرا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معلومات تتحدث عن امكانية تأجيل العودة المدرسية بسبب تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات بكوفيد 19 المكتشفة يوميا، وهو ما سبق أن فندته الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية التي أكدت أنه لا داعي لتأجيل العودة المدرسية لعدم تسجيل حلقات عدوى كبيرة في الوسط المدرسي خاصة بالتزامن مع العطلة المدرسية.