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جيش البحر يحجز مركب صيد مصري

Publié le Vendredi 01 Janvier 2021 - 20:06 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - ذكرت وزارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الجمعة، ان خافرة لأعالي البحار، قامت فجر اليوم بتحويل وجهة مركب صيد بالجرّ مصري كان بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة ( ولاية صفاقس).

واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان حجز هذا المركب والذي كان على متنه 15 بحارا مصريا، يندرج في إطار مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية الثروات السمكية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية.


وقد تمكنت فرقة التدخل البحري من السيطرة على المركب والتوجه به إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وحسب البلاغ ذاته، بلغ عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 ديسمبر الماضي، إلى أربعة مراكب صيد.



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217964

Volcano  (Tunisia)  |Samedi 02 Janvier 2021 à 07h 35m |           
نصيحة للاخوة المصريين
المرة القادمة اتجهوا شمالا الى ضفاف فلسطين المحتلة فالصيد هناك وفير



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