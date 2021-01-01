جيش البحر يحجز مركب صيد مصري

وات -

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الجمعة، ان خافرة لأعالي البحار، قامت فجر اليوم بتحويل وجهة مركب صيد بالجرّ مصري كان بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة ( ولاية صفاقس).واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان حجز هذا المركب والذي كان على متنه 15 بحارا مصريا، يندرج في إطار مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية الثروات السمكية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية.وقد تمكنت فرقة التدخل البحري من السيطرة على المركب والتوجه به إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.وحسب البلاغ ذاته، بلغ عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 ديسمبر الماضي، إلى أربعة مراكب صيد.