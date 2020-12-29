   Ali Riahi - Bitt Chaar  

الصادق السالمي وامير لوصيف يديران غدا مقابلتي الباراج

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 12:11 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - تم تعيين الحكمين الصادق السالمي وامير لوصيف لادارة مقابلتي الباراج بين النجم الرياض الخلادي وجمعية اريانة ومستقبل المرسى واتحاد المطوية على التوالي.

وتقام المقابلتان غدا الاربعاء بملعبي العالية وبوفيشة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ودون حضور الجمهور حسب البرنامج التالي:
ملعب العالية: س 14- النجم الخلادي - جمعية اريانة (الصادق السالمي)


ملعب بوفيشة: س 14- مستقبل المرسى - اتحاد المطوية (امير لوصيف)

ويذكر انه في صورة انتهاء المقابلة بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويخوض الفريقان الفائزان بطولة مصغرة الى جانب مستقبل القصرين وملعب منزل بورقيبة يلتحق في اعقابها صاحب المرتبة الاولى ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2020-2021.

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