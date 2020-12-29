الصادق السالمي وامير لوصيف يديران غدا مقابلتي الباراج

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تم تعيين الحكمين الصادق السالمي وامير لوصيف لادارة مقابلتي الباراج بين النجم الرياض الخلادي وجمعية اريانة ومستقبل المرسى واتحاد المطوية على التوالي.وتقام المقابلتان غدا الاربعاء بملعبي العالية وبوفيشة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ودون حضور الجمهور حسب البرنامج التالي:ملعب العالية: س 14- النجم الخلادي - جمعية اريانة (الصادق السالمي)ملعب بوفيشة: س 14- مستقبل المرسى - اتحاد المطوية (امير لوصيف)ويذكر انه في صورة انتهاء المقابلة بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.ويخوض الفريقان الفائزان بطولة مصغرة الى جانب مستقبل القصرين وملعب منزل بورقيبة يلتحق في اعقابها صاحب المرتبة الاولى ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2020-2021.