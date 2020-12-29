الصادق السالمي وامير لوصيف يديران غدا مقابلتي الباراج

وات - تم تعيين الحكمين الصادق السالمي وامير لوصيف لادارة مقابلتي الباراج بين النجم الرياض الخلادي وجمعية اريانة ومستقبل المرسى واتحاد المطوية على التوالي.
وتقام المقابلتان غدا الاربعاء بملعبي العالية وبوفيشة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ودون حضور الجمهور حسب البرنامج التالي:
ملعب العالية: س 14- النجم الخلادي - جمعية اريانة (الصادق السالمي)
ملعب بوفيشة: س 14- مستقبل المرسى - اتحاد المطوية (امير لوصيف)
ويذكر انه في صورة انتهاء المقابلة بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.
ويخوض الفريقان الفائزان بطولة مصغرة الى جانب مستقبل القصرين وملعب منزل بورقيبة يلتحق في اعقابها صاحب المرتبة الاولى ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2020-2021.
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وتقام المقابلتان غدا الاربعاء بملعبي العالية وبوفيشة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ودون حضور الجمهور حسب البرنامج التالي:
ملعب العالية: س 14- النجم الخلادي - جمعية اريانة (الصادق السالمي)
ملعب بوفيشة: س 14- مستقبل المرسى - اتحاد المطوية (امير لوصيف)
ويذكر انه في صورة انتهاء المقابلة بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.
ويخوض الفريقان الفائزان بطولة مصغرة الى جانب مستقبل القصرين وملعب منزل بورقيبة يلتحق في اعقابها صاحب المرتبة الاولى ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2020-2021.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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