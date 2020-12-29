الرابطة 1 - وليد الجريدي يدير لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي

وات -

تم تعيين الحكم وليد الجريدي لادراة قمة مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي يوم الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - شبيبة القيروان (محرز المالكي)في تطاوين - س 14 اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي (نصر الله الجوادي) في سليمان - س 14 مستقبل سليمان - نجم المتلوي (عامر شوشان)في بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الافريقي (هيثم القصعي)في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي (نضال اللطيف)في صفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (يسري بوعلي)في رادس - س 16 الترجي الرياضي - النجم الساحلي (وليد الجريدي)