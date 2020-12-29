الرابطة 1 - وليد الجريدي يدير لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي

وات - تم تعيين الحكم وليد الجريدي لادراة قمة مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي يوم الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.
وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة:
الاربعاء 30 ديسمبر:
في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - شبيبة القيروان (محرز المالكي)
في تطاوين - س 14 اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي (نصر الله الجوادي) في سليمان - س 14 مستقبل سليمان - نجم المتلوي (عامر شوشان)
في بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الافريقي (هيثم القصعي)
الخميس 31 ديسمبر
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي (نضال اللطيف)
الجمعة 1 جانفي
في صفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (يسري بوعلي)
في رادس - س 16 الترجي الرياضي - النجم الساحلي (وليد الجريدي)
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وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة:
الاربعاء 30 ديسمبر:
في المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - شبيبة القيروان (محرز المالكي)
في تطاوين - س 14 اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي (نصر الله الجوادي) في سليمان - س 14 مستقبل سليمان - نجم المتلوي (عامر شوشان)
في بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الافريقي (هيثم القصعي)
الخميس 31 ديسمبر
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي (نضال اللطيف)
الجمعة 1 جانفي
في صفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (يسري بوعلي)
في رادس - س 16 الترجي الرياضي - النجم الساحلي (وليد الجريدي)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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