الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 28 ديسمبر 2020

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صفاقس: تسجيل أرفع حصيلة للوفيات منذ بداية الجائحة بلغت 9 حالات في يوم واحد

قابس: حالتا وفاة و57 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: 3 وفيات جديدة و64 إصابة بفيروس "كورونا"

توزر: 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع اجمالي المتعافين الى 2260 متعاف

المنستير: 3 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: حجز 4170 حبة مخدرة بصدد التهريب على متن دراجة نارية



نابل: تسجيل 6 وفيات جديدة خلال اليومين الاخيرين وارتفاع مجموع الوفيات إلى 249 حالة وفاة

سجلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضية، أرفع حصيلة للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة بلغت 9 حالات في يوم واحد، مما جعل إجمالي الوفيات يقفز إلى 283 وفاة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الاثنين.كما تم اكتشاف 247 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الدفعة الأخيرة للتحاليل والبالغ عددها 676 تحليلا، وهو ما رفع العدد الجملي للحالات الإيجابية التي عرفتها الجهة منذ ظهور الوباء، إلى 11 ألفا و536 حالة.في المقابل، بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 8629 شخصا بعد تسجيل 155 حالة شفاء جديدة.وكانت ولاية صفاقس، سجلت بتاريخ أمس الأحد، 128 إصابة جديدة بالفيروس (على مجموع 518 تحليلا)، وحالة وفاة وحيدة مقابل 145 حالة شفاء.في المقابل، تراجع عدد المقيمين بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس إلى 14 مصابا بعد أن كان في مستوى 16 مصابا، وهي الطاقة القصوى للمستشفى، وعرف عدد المقيمين بقسم "كوفيد اكسجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والمصحات الخاصة ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ على التوالي 87 و74 مصابا.يذكر أن الجهة عرفت في الآونة الأخيرة استعمالا مكثفا للتحاليل السريعة بعدد من المناطق، مثل العامرة والحنشة وصفاقس الجديدة في إطار التقصي النشيط للوباء، وقد فاق العدد الجملي للتحاليل في الجهة الى حد الآن 45 ألف تحليل.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاثنين، بأن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين (02) بفيروس "كورونا" بكل من مارث ووذرف، ليرتفع اجمالي الوفيات بهذا الفيروس منذ بدء انتشاره في الجهة، إلى 140 حالة وفاة.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، انه التحاليل المجراة على 200 عينة أخذت من أشخاص اشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، أثبتت إصابة 57 من بينهم، توزعت الى 22 اصابة بقابس الجنوبية، و17 اصابة بقابس المدينة، و06 اصابات بكل من غنوش والحامة، واصابتين (02) بكل من المطوية وقابس الغربية، واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ومارث.وأشار الى أن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس، 4895 اصابة، علما وأن 3814 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.ولاتزال بالجهة 1079 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى، من بينها 345 حالة بقابس الجنوبية، و266 حالة بقابس المدينة، و114 حالة بالحامة، و102 حالات بمارث.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل 3 وفيات جديدة و64 إصابة بفيروس "كورونا"، أمس الاحد، وذلك من جملة 292 تحليلا منجزا يوم 26 ديسمبر 2020.وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة بسوسة، الى 298 وفاة منها 290 وفاة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي.كما ارتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس في سوسة إلى 9256 مصابا منذ بداية ظهور الجائحة، والى 9167 مصابا تلقوا العدوى بعد إعادة فتح الحدود.واستقر عدد المغادرين للحجر الصحي في حدود 7461 شخصا، فيما لا يزال 1416 اخرين ملتزمين بالحجر الصحي.ويقيم حاليا، 86 مصابا بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة، من بينهم 20 مصابا في حالة انعاش، الى جانب 24 مصابا بالفيروس اصيلي ولايات أخرى.رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد تلقيها، مساء أمس الاحد، لنتائج تحليل 76 عينة، مسجلة بذلك انخفاضا في مستوى الإصابات، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وأشار البراني، الى أنه من بين مجموع المصابين بالجهة، يتلقى 5 مرضى العلاج في قسم الإنعاش الطبي، و7 تم إيواؤهم في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و8 في نفس القسم بمستشفى دقاش، الى جانب 3 مصابين في مستشفى نفطة.في المقابل، لاحظ ذات المصدر، أن اجمالي المتعافين من فيروس "كورونا" ارتفع الى 2260 متعاف، كما استقر عدد الوفيات في حدود 49 حالة وفاة.سجّلت ولاية المنستير، يوم أمس الأحد، 3 وفيات جديدة و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ مجموع الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس، 180 وفاة، والإصابات 7528 إصابة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.وأشار الببة، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة شملت 12 معتمدية من مجموع 13 بالجهة، للتتوزع إلى 33 إصابة بالمنستير، و23 إصابة بطبلبة، و14 إصابة ببنبلة، و13 إصابة بالساحلين، و9 إصابات بالمكنين، و8 إصابات بجمال، و6 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و4 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بالوردانين، وإصابة واحدة ببني حسان، و7 إصابات مكان المصابين بها غير معروف.وأضاف ذات المصدر، أنّ الجهة سجلت، مقابل ذلك، 23 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ما رفع اجمالي المتعافين الى 5733 متعاف، فيما بلغ العدد الجملي للأشخاص الذي أكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري 35 ألفا و525 شخصا.ويقيم حاليا بمستشفيات الجهة، 84 مصابا من مجموع 1615 حالة مازالت حاملة لهذا الفيروس، علاوة على 4 حالات بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير من خارج الولاية، علما وأنه يوجد بالجهة 4990 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، حسب ذات المصدر.تمكّنت فرقة الحرس الديواني بالفوار من ولاية قبلي، يوم أمس الاحد، من حجز كمية من الحبوب المخدرة على متن دراجة نارية، يعتزم صاحبها نقلها الى أحد الدول المجاورة، وفق ما أكده رئيس الفرقة، الرائد مصطفى عجال.وأوضح الرائد عجال، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، أنه وعلى إثر ورود معلومات حول هذه العملية، تم يوم أمس ايقاف دراجة نارية بمفترق الصابرية بمعتمدية الفوار، ثبت اثر تفتيش الصندوق الكرتوني على متنها، احتواؤه على 4170 حبة مخدرة من نوع "ادقار" مدرجة بالجدول "أ" للمواد السامة.وبيّن، في سياق متصل، أنه تم حجز كمية الحبوب المخدرة والدراجة النارية، وإيقاف صاحبها لاحالته على السلط القضائية.سجلت ولاية نابل خلال اليومين الاخيرين 6 حالات وفاة جديدة (تتراوح أعمارهم بين 51 و92 سنة)، جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بمعتمديات بوعرقوب وسليمان وقليبية ونابل وحمام الغزاز ومنزل بوزلفة، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 249 حالة وفاة كما سجلت الجهة خلال ذات الفترة، وحسب ما ورد على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة، 241 إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 8675 حالة من بينها 1412 حالة نشيطة (لاتزال حاملة للفيروس).ويبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 7014 حالة، من بينها 51 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال ال24 ساعة الاخيرة.