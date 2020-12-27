مصالح الديوانة بميناء سوسة تحبط محاولة توريد قطع غيار دراجات نارية مقلدة

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أحبطت مصالح الديوانة بميناء سوسة أمس السبت محاولة توريد 14 حاوية محملة بقطع غيار دراجات نارية مقلدة وذلك إثر عملية معاينة من قبل خلية مراقبة الحاويات.وأوضح بلاغ صادر الأحد عن الادارة العامة للديوانة، ان اصحاب هذه القطع غير الأصلية قاموا بإخفاء العلامات التجارية المقلدة بواسطة ملصقات لعلامات أخرى وبالقيام بعملية المعاينة للبضاعة الموردة بالميناء، نظرا لأنها ستكون موجهة للاستهلاك بالسوق المحلية، تبين أن الوثائق المرفقة بالتصريح الديواني مغلوطة وغير متطابقة مع ما هو مدون بفواتير التوريد وذلك بغرض التفصي من دفع كامل الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة.وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض ورفع مخالفة التوريد دون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن بضاعة مقلدة، ومن أجل التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة و إحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات، وفق ذات المصدر.