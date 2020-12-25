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بطولة الرابطة المحترفة - النادي الافريقي و اتحاد تطاوين غدا في ملعب حمام الانف

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 14:03 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - ستجري مباراة النادي الافريقي واتحاد تطاوين في اطار الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترة الاولى لكرة القدم غدا السبت بملعب حمام الانف دون حضور الجمهور كما افاد مصدر من الجامعة. وسيديرها الحكم امير الوصيف .


وستدور مقابلات الجولة الرابعة حسب البرنامج التالي


السبت 26 ديسمبر

في بنزت ملعب البصري - النادي البنزرتي - مستقبل سليمان / الحكم ماهر الحرابي

-ملعب حمام الانف - النادي الافريقي - اتحاد تطاوين / الحكم امير الوصيف


الاحد 27 ديسمبر/

في بنقردان اتحاد بنقردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج علي

في باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيف

في حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكي

في المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعلي

وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي

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