بطولة الرابطة المحترفة - النادي الافريقي و اتحاد تطاوين غدا في ملعب حمام الانف

وات - ستجري مباراة النادي الافريقي واتحاد تطاوين في اطار الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترة الاولى لكرة القدم غدا السبت بملعب حمام الانف دون حضور الجمهور كما افاد مصدر من الجامعة. وسيديرها الحكم امير الوصيف .
وستدور مقابلات الجولة الرابعة حسب البرنامج التالي
السبت 26 ديسمبر
في بنزت ملعب البصري - النادي البنزرتي - مستقبل سليمان / الحكم ماهر الحرابي
-ملعب حمام الانف - النادي الافريقي - اتحاد تطاوين / الحكم امير الوصيف
الاحد 27 ديسمبر/
في بنقردان اتحاد بنقردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج علي
في باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيف
في حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكي
في المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعلي
وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي
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وستدور مقابلات الجولة الرابعة حسب البرنامج التالي
السبت 26 ديسمبر
في بنزت ملعب البصري - النادي البنزرتي - مستقبل سليمان / الحكم ماهر الحرابي
-ملعب حمام الانف - النادي الافريقي - اتحاد تطاوين / الحكم امير الوصيف
الاحد 27 ديسمبر/
في بنقردان اتحاد بنقردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج علي
في باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيف
في حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكي
في المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعلي
وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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