بطولة الرابطة المحترفة - النادي الافريقي و اتحاد تطاوين غدا في ملعب حمام الانف

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السبت 26 ديسمبر

الاحد 27 ديسمبر/

ستجري مباراة النادي الافريقي واتحاد تطاوين في اطار الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترة الاولى لكرة القدم غدا السبت بملعب حمام الانف دون حضور الجمهور كما افاد مصدر من الجامعة. وسيديرها الحكم امير الوصيف .في بنزت ملعب البصري - النادي البنزرتي - مستقبل سليمان / الحكم ماهر الحرابي-ملعب حمام الانف - النادي الافريقي - اتحاد تطاوين / الحكم امير الوصيففي بنقردان اتحاد بنقردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج عليفي باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيففي حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكيفي المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعليوتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي