قفصة: تعزيز الاطار الطبي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بـ5 أطباء اختصاص صينيين

وات -

تعزّز الاطار الطبي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، بـ5 أطباء اختصاص صينيين وصلوا، اليوم الخميس، الى ولاية قفصة، وسيباشرون العمل رسميا بالمستشفى الجهوي بعد إنهائهم فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوم، بحسب المدير الجهوي للصحة بالجهة سالم ناصري.واضاف ناصري، في تصريح لـ"وات"، أن التحاق اطباء الاختصاص الصينيين للعمل بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة يندرج في اطار اتفاقية دولية بين الصين وتونس امضيت في شهر نوفمبر من سنة 2019، مشيرا إلى اثنين من الأطباء الوافدين يختصان في امراض النساء والتوليد، فيما يختص الثلاثة الباقون في الأشعة والانعاش وطبّ أطفال، .واعتبر أن الاتفاقية المشار إليها آنفا ستساهم سد النقص الحاصل في اطباء الاختصاص خاصة وان المستشفى يشكو نقصا في اختصاص طب النساء والتوليد منذ سنة 2015.من جانب آخر، لفت، سالم ناصري، إلى أن المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة تعزز في الآونة الاخيرة بطبيبين تونسيين في اختصاص الامراض الجلدية وامراض الدم والشرايين، ومن المنتظر أن يتم في الايام القادمة تعزيزه بطبيب أشعة آخر.