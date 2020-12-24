الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 24 ديسمبر 2020

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منوبة: 40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و113 حالة شفاء واستقرار الوفيات في حدود 183 حالة

المنستير: حالتا وفاة و143 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 25 حالة تعافي

القصرين: رصد 250 إصابة بفيروس "كورونا في الوسط المدرسي

الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة وارتفاع عدد الاصابات الجملية بفيروس كورونا إلى 3493 حالة

قابس: تسجيل حالتي وفاة و128 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: حالتا وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

مدنين: تسجيل 3 وفايات و83 اصابة منها 80 اصابة محلية بفيروس "كورونا"

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا "المستجد"، مقابل 113 حالة تعافي من الفيروس، ليرتفع اجمالي الإصابات الى 3038 اصابة وحالات التعافي الى 2467 حالة، في حين استقر عدد الوفيات في حدود 183 حالة، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.وبيّنت قدور، لـ(وات)، أنّ حالات الاصابة بالجهة انخفض الى 462 حالة، منها 459 حالة خاضعة حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، فضلا عن 3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على كل من طبربة (202 حالة)، ومنوبة (120 حالة)، والبطان (20 حالة)، والمرناقية (17 حالة)، ودوار هيشر (14 حالة)، ووادي الليل (13 حالة)، وبرج العامري (07 حالات)، والجديدة (04 حالات).وأشارت المديرة الجهوية للصحة، الى مباشرة الادارة، اليوم الخميس، حملة جديدة للتقصي عن الفيروس باستعمال الاختبارات السريعة، ستتواصل طيلة 3 أيام بمنوبة والدندان، لافتة الى أن انطلاقتها كانت بساحة الشباب المحاذية لمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة.ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير منذ شهر سبتمبر الفارط، إلى 171 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، والإصابات إلى 7080 إصابة، منها 143 إصابة جديدة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.وشملت الإصابات الجديدة، 12 معتمدية من مجموع 13 بالجه، توزعت إلى 27 إصابة بالمنستير، و26 إصابة بالساحلين، و17 إصابة بقصيبة المديوني، و16 إصابة بقصر هلال، و13 إصابة بطبلبة، و10 إصابات بجمال، و10 إصابات بالبقالطة، و7 إصابات بالمكنين، و6 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين ببني حسان، وإصابتين بزرمدين، و5 إصابات غير محدد مكانها.في المقابل، سجلت الجهة 25 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 5564 حالة، في حين مازالت 1345 حالة حاملة لفيروس "كورونا"، من بينها 90 حالة مقيمة بمستشفيات بولاية المنستير.واستكمل 34 ألف شخص فترة الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الاجباري، في الوقت الذي يواصل فيه 3827 شخصا، قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي بالجهة.رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين منذ مطلع العودة المدرسية الى حدود يوم أمس الإربعاء، 250 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف تلاميذ وإطارات تربوية وإداريين وعملة منها حالتي إصابة جديدتين تم تسجيلهما أمس لتلميذة تدرس بمعهد المنار واخرى بمعهد أبي القاسم الشابي بالقصرين المدينة، وفق المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي.وبين القاسمي في تصريح ل(وات) أن عدد حالات الشفاء في الوسط المدرسي إرتفع الى 209 حالات، ولم يتم تسجيل حالات وفاة باستثناء حالة وفاة لمدير مدرسة إبتدائية، مبرزا بالمناسبة أن عطلة الثلاثي الأول ستكون فرصة كافية لاتخاذ مزيد من التدابير والإحتياطات الوقائية المستوجبة لمنع الوباء من الإنتشار عبر تمكين كافة مديري المؤسسات التربوية من المواد الضرورية للوقاية والتنظيف حتى يتسنى لهم القيام بحملات تعقيم وتنظيف مكثفة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس في تحيين جديد للوضعية الوبائية المتصلة بانتشار فيروس "كورونا" بالجهة عن تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى 41 إصابة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية ل104 عينات تم رفعها بتاريخ 22 ديسمبر الجاري وبين رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني ل(وات) ان عدد الوفيات ارتفع اجمالا الى 116 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3493 حالة وأشار الجمني في ذات السياق إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من المرض إلى 3215 حالة، وذلك بعد اتمامهم فترة الحجر الصحي، واضاف أن 36 شخصا يقيمون حاليا في المستشفيات، منهم 06 اشخاص في اقسام الانعاش بمختلف مستشفيات الجهة .قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" ببوشمة بقابس الجنوبية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في ولاية قابس الى 128 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 248 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس، وأن 102 من هذه التحاليل وردت نتيجتها "ايجابية"، واشار إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع الى 36 اصابة بقابس الجنوبية و22 اصابة بقابس المدينة و12 اصابة بالحامة و08 اصابات بمطماطة الجديدة و07 اصابات بكل من مارث ووذرف و05 اصابات بكل من غنوش وقابس الغربية.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 3606 اشخاص من بين 4548 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 940 حالة من بينها 318 حالة بقابس الجنوبية و207 حالة بقابس المدينة و126 حالة بمارث و93 حالة بالحامة.سجلت ولاية باجة، يوم أمس الاربعاء، حالتي وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود الأولى لرجل سبعيني توفي بالمستشفى الجهوي بباجة، والثانية لامرأة أصيلة الجهة توفيت بمستشفى الرابطة بالعاصمة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالجهة إلى 78 حالة.وأثبتت التحاليل الفيروسية المجراة، أمس الاربعاء، إصابة 26 شخصا بالفيروس، من بينهم 10 بنفزة، و7 بمدينة باجة، و4 بمجاز الباب، و3 بقبلاط، و2 بتستور، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، الى 2741 إصابة.في المقابل، فاقت نسبة الشفاء من الفيروس حتى يوم أمس الاربعاء، الـ88 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين 2413 شخصا.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 3 وفايات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بما يرتفع اجمالي حالات الوفاة الى 118 حالة، بالاضافة الى 83 اصابة جديدة من بينها 3 اصابات وافدة من القطر الليبي، وهو ما يرفع جملة الاصابات الى 2967 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتتوزع هذه الاصابات التي جاءت من بين 562 عينة حسب المعتمديات بحصيلة مرتفعة بجربة حومة السوق بعدد 32 اصابة، ثم بن قردان ب12 اصابة وبني خداش لاول مرة ب11 اصابة ومدنين الجنوبية ب10 اصابات وجرجيس ب6 اصابات وميدون ب5 اصابات ومدنين الشمالية ب4 اصابات .وشملت هذه الاصابات الجديدة 3 اعوان صحة ليرتفع عدد مصابي القطاع الصحي الى 120 اصابة، وامنيين اثنين تطور بهما عدد المصابين من السلك الامني الى 56 اصابة .وكشفت نتائج التحاليل ايضا عن 25 حالة شفاء، ارتفع بها اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة الى 2197 حالة، وتوزعت حالات الشفاء الجديدة بين 10 حالات شفاء بجرجيس، و5 حالات بكل من ميدون وحومة السوق و3 حالات ببن قردان وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية.وتواصل فرق الادارة الجهوية للصحة بمدنين عمليات التقصي حول فيروس "كورونا" بعدة معتمديات ذات انتشار سريع للفيروس لتنتظم اليوم وسط مدينة حومة السوق عملية مسح من اجل اخذ اكبر عدد من العينات فيما ستشمل معتمدية بني خداش عملية مماثلة خاصة وان نقص عدد الاصابات في المدة الماضية منذ ظهور الوباء لا يعود الى ان المعتمدية خارج حلقة العدوى وانما تاكد وفق المصالح الصحية انه بسبب نقص في العينات الخاضعة للتحليل وفق زيد.