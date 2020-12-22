الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

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مدنين: تسجيل 103 اصابات جديدة ووفاة رضيع لم يتجاوز الشهرين من العمر من بين حالتي وفاة بفيروس "كورونا"

مدنين، 22 ديسمبر (وات/مكتب مدنين) - سجلت ولاية مدنين رقما قياسيا جديدا في عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ب103 اصابات جديدة منها حالتين وافدتين من ليبيا والبقية محلية، وهو ما رفع عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الوباء الى 3908 حالات الى جانب تسجيلها حالتي وفاة منها رضيع لم يتجاوز الشهرين تبين ان مصدر عدواه متاتية من والدته التي لم تكن تحمل اية اعراض اصابة بالفيروس، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتتوزع الاصابات الجديدة التي جاءت من بينها اصابة عون صحة وعون امن واطار تربوي وتلميذ و3 طلبة بين 23 اصابة بمدنين الجنوبية و21 اصابة ببن قردان و20 اصابة بجرجيس و18 اصابة بحومة السوق و10 اصابات بمدنين الشمالية و6 اصابات بميدون واصابة بكل من اجيم وبني خداش وسيدي مخلوف، لتكون بذلك كل المعتمديات قد سجلت اصابات.كما سجلت حالات الشفاء رقما قياسيا لاول مرة من جملة 576 عينة وردت نتائجها من مخابر الجهة حيث تم تسجيل 61 حالة شفاء ارتفع بها اجمالي حالات الشفاء الى 2118 حالة تتوزع الجديدة منها بين 18 حالة شفاء بحومة السوق و15 بجرجيس و9 بمدنين الشمالية و8 بمدنين الجنوبية و7 ببن قردان وحالتي شفاء بسيدي مخلوف وحالة شفاء بكل من اجيم وميدون.