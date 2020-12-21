بنزرت: عائلة متوفي بفيروس كورونا تختطف جثمان فقيدها عنوة من مصالح الدفن بالبلدية ويصرون على دفنه بانفسهم بمقبرة" لواتة" ببنزرت الجنوبية

وات -

افاد عضو المجلس البلدي لبلدية بنزرت بأن مجموعة من الاشخاص من اقارب احد المتوفين حديثا بفيروس كورونا اصيل منطقة "لواتة" من معتمدية بنزرت الجنوبية افتكوا جثمان قريبهم المتوفي عنوة من الفريق البلدي المكلف بالدفن وفق الاجراءات والبروتوكولات المعتمدة، والتحول به للمنزل ،ومنه للمسجد اين تم ادء صلاة الجنازة عليه ،قبل التوجه الى مقبرة "لواتة" ودفنه بطريقة مخالفة لكل الاجراءات القانونية والصحية .وبين المصدر ذاته ان المصالح البلدية ستتولى رفع قضية في هذا الشان خاصة بعد تعمد الاعتداء على الفريق البلدي المكلف بدفن الاشخاص المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد ،مشيرا الى انه سيتم اقرار عدم دفن اي حالات مستقبلا لاشخاص متوفين بسبب الجائحة الفيروسية بمقبرة "لواتة" ودفنها في مقبرة حي الجلاء .ومن جهة اخرى اكد المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت سليم بالشيخ انه لم يتم اعلام الاطار الديني لمسجد "لواتة" الذي تولى اداء صلاة الجنازة على النتوفي باصابته بفيروس كورونا ،وانه تم على الفور عقب اخطار الادارة بالواقعة تنفيذ حملة تعقيم شاملة لفضاء المسجد الجامع بالتوازي مع التاكيد على الاطار الديني بالاخذ باسباب الوقاية وذلك بالتنسيق مع المصالح الطبية .