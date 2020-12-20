توزر: تنسيقية "احداث توزر الجديدة" تنفذ وقفات احتجاجية مطالبة بتسوية وضعيات قانونية متعلقة بامتلاك اراضى دولية

وات -

جددت تنسيقية "احداث توزر الجديدة" صباح اليوم الاحد تنفيذ مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في قطعة الأرض محل النزاع مع الدولة، ثم لاحقا بوسط مدينة توزر، للتأكيد على "أحقية أبناء الجهة في امتلاك هذه الأرض والمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية" وفق قولهم، وذلك إثر هدوء نسبي عاشته المدينة بعد حالة من التوتر والمشاحنات بين محتجين وعناصر الامن استمرت حتى مساء امس السبت.وبين في هذا السياق منسق مشروع "احداث توزر الجديدة" راغب الزين، تبرؤ التنسيقية من جميع أحداث السرقة والنهب التي طالت محلات وفضاء تجاري، وقال ان جميع تحركاتهم حافظت على طابعها السلمي، محملا السلطة الجهوية والقيادات الأمنية مسؤولية تطور هذا الحراك الاحتجاجي الى مواجهات.وأضاف أن التحركات الاحتجاجية للتنسيقية متواصلة هذا اليوم وفي الأيام الموالية، موضحا أن المسألة العقارية التي أشعلت فتيل الاحتجاجات مردها "عدم تجاوب السلطة مع مطلبهم في التفويت في اراضي دولية تضم قرابة 2300 مقسم سكني، بتعلة أنها أرض الدولة"، وفق تعبيره، مبديا استغرابه من موقف وزارة أملاك الدولة في الموضوع.وقال إن أعضاء التنسيقية سيلتجؤون الى القضاء ضد والي الجهة والقيادات الأمنية فيما يتعلق بما اعتبره "استعمالا مفرطا للقوة"، إضافة الى قضية ثانية سيرفعها مجموعة منهم ضد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على خلفية "عدم تفويتها في أراضي لفائدة أبناء الجهة".وكانت مدينة توزر شهدت صباح اليوم الاحد مجموعة من الحملات التطوعية لعدد من نشطاء المجتمع المدني والمواطنين بتنظيف وسط المدينة ولإزالة مظاهر الفوضى وعمليات التهشيم والحجارة الموجودة على طول الشوارع الرئيسية، بهدف "تنظيف المدينة وتخليصها من أيدي العابثين الذين استغلوا حالة التوتر للقيام بأعمال تخريبية"، وفق تعبير احدى المتطوعات نورة بوعقة وأدت المواجهات بين المحتجين والوحدات الأمنية امس السبت الى تسجيل إصابات في صفوف أربعة من أعوان الامن تراوحت بين الجروح والكسور، وفق ما أفادت به النقابة الأساسية لمنطقة الامن الوطني، واصابة خمسة من المحتجين، وفق ما ذكره منسق مشروع احداث توزر الجديدة.