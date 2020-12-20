كرة اليد - المنتخب التونسي يشارك في دورة قطر الدولية من 25 الى 29 ديسمبر

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يتحول المنتخب التونسي لكرة اليد يوم الاربعاء القادم الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي ستقام من 25 الى 29 ديسمبر الجاري .وسيخوض نسور قرطاج خلال هذه الدورة ثلاث مقابلات ودية امام كل من منتخبات قطر يوم 25 ديسمبر (س16)واسبانيا يوم 27 ديسمبر (س14) والارجنتين يوم 29 ديسمبر (س14).وفي هذا الاطار، وجه الاطار الفني بقيادة المدرب سامي السعيدي الدعوة ل20 لاعبا للمشاركة في الدورة الدولية استعدادا لبطولة العالم المقررة بمصر من 13 الى 31 جانفي المقبل.وقبل التحول الى الدوحة، سيتجمع المنتخب الوطني للاعبين المحليين الذي تم تعزيزه بلاعبين اثنين هما رضا فراد واسامة الجزيري، تجمعا بمدينة نابل يومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 ديسمبر حيث سيخضع اللاعبون لثلاث حصص تدريبية بقاعتي بئر شلوف والحمامات الى جانب حصة لتقوية العضلات.وسيلتحق لاعبا سلوفاك تاتران بيرسوف جهاد جاب الله انور بن عبدالله اللذان خاضا يوم السبت اخر مباراة لهما ضمن بطولة سلوفاكيا بالمجموعة مباشرة في قطر مساء الاربعاء 23 ديسمبر في حين سينضم كل من المحترفين بالبطولة الفرنسية محمد السوسي ومروان شويرف ومهدي الحرباوي واسامة حسني الى صفوف المنتخب يوم الخميس 24 بعد المشاركة في المباراة الاخيرة لفرقهم يوم 23 .ومن جهته، سيتخلف لاعب دينامو بوخارست امين بنور عن المشاركة في دورة قطر بسبب رزنامة المباريات المكثفة لفريقه علما وانه سيعزز صفوف المنتخب بداية من تربص نابل المقرر في 3 جانفي القادم.وفي ما يلي قائمة اللاعبين : محمد السوسي ومروان شويرف (ترمبلاي الفرنسي) ومهدي الحرباوي (سيليستا الفرنسي) واسامة حسني (ايستر الفرنسي) وجهاد جاب الله وانور بن عبد الله (تاتران بريسوف السلوفاكي) واسامة الجزيري (الاهلي المصري) ومحمد رضا فراد (اهلي دبي) واسكندر زايد ويوسف معرف وحازم باشا ورمزي مجدوب (الترجي الرياضي) ومروان السوسي وغسان التومي (نادي ساقية الزيت) وعصام رزيق وغازي بلغالي ومحمد امين درمول (النجم الساحلي) ومروان مقايز ومصباح الصانعي (النادي الافريقي) وفرج تقية (نسر طبلبة).يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي:15 جانفي 2021 س20 و30 / تونس - بولونيا17 جانفي 2021 س18/ تونس البرازيل19 جانفي 2021 س18/ تونس - اسبانيا .