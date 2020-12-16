البنك المركزي يدعو أي شخص قام بالكشف عن البيانات المتعلقة ببطاقة الدفع الخاصة به في المواقع الخبيثة إلى إبلاغ البنك الخاص به

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دعا البنك المركزي التونسي أي شخص يتصفح في مواقع الواب الخبيثة عن بيانات تتعلق ببطاقة الدفع الخاصة به ، إلى ابلاغ البنك الذي يتعامل معه على الرقم 71.155 .840 ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وحذر البنك المركزي التونسي مستخدمي الإنترنات من كل محاولات القرصنة عن طريق وضع التصيد الاحتيالي عبر صفحة فيسبوك تستغل صورة البنك المركزي التونسي ، متظاهراً أنها صفحته الرسمية من أجل الاحتيال على عملاء البنك و القطاع المصرفي من خلال استغلال هوياتهم وبياناتهم الشخصية.وتحقيقا لهذه الغاية ، يذكر البنك عامة الناس أنه ليس لديه صفحة رسمية على الشبكات الاجتماعية.ويظل موقع البنك المركزي التونسي (www.bct.gov.tn) هو الوسيلة الوحيدة للاتصال المستخدمة لنشر البيانات الصحفية الموجهة لعامة الناس.وكرر البنك المركزي التونسي دعوته لمستخدمي الإنترنات لزيادة مستوى اليقظة ، من أجل تجنب أي خطر من اختراق بياناتهم الشخصية.يذكر أن الوكالة الوطنية لأمن الكمبيوتر حذرت يوم الأحد الفارط من محاولات القرصنة التي تستهدف عملاء البنك المركزي التونسي من خلال الاستحواذ على هويته.وأوضحت الوكالة أنه "في موجة الصيد الجديدة ، يريد هؤلاء المتسللون ، كخطوة أولى ، سرقة البيانات الشخصية لعملاء البنك ثم سرقة أموالهم".ودعت إلى زيادة مستوى اليقظة ، مشيرة إلى أن المتسللين يتقدمون في إطار حملتهم "لتشجيع عملاء البنك المركزي التونسي على فتح رابط مشبوه يعيد توجيههم إلى" صفحة وهمية مشبوهة على الشبكة.كما دعت الوكالة مستخدمي الإنترنات ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم "الإفصاح عن بياناتهم الشخصية" ، مشددةً على ضرورة التحقق والتأكد في كل مرة من مصداقية وصحة الصفحات التي يصلون إليها و المعلومات المتبادلة ، وذلك من خلال العودة إلى المصادر الرسمية.