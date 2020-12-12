بنزرت: مياه السيلان تجرف عددا من واجهات القبور بمقبرة الجلاء ببنزرت المخصصة لمتوفي فيروس كورونا

وات -

تسببت مياه السيلان الجارفة التي عاشت على وقعها ولاية بنزرت منذ ليلة أمس وحتى اليوم في انجراف الواجهات الاسمنتية لعدد من القبور بمقبرة الجلاء ببنزرت المدينة المخصصة من قبل مصالح البلدية لدفن الاشخاص المتوفين جراء فيروس كورونا.وقال عضو المجلس البلدي لبلدية بنزرت مكي شقرون في هذا الصدد لمراسل "وات"، أن قوة مياه السيلان وطبيعة موقع المقبرة المنحدر كان من بين أسباب انجراف الواجهة الاسمنتية لتلك القبور، مؤكدا أن مصالح البلدية ستتولى حال استقرار العوامل الجوية والمناخية دعوة المقاول المكلف من جانبها بالتدخل العاجل وإعادة تهيئة كامل القبور بطريقة تمنع تكرار العملية.وبين أن كل القبور مرقمة ومعلوم أصحابها وسيتم تحميل المقاول المعتمد من قبل المصالح البلدية لمسؤوليته الفنية في الغرض معربا عن أسفه واعتذاره للأهالي.ومن جانبه أشار والي بنزرت محمد قويدر في تصريح اعلامي لمراسل "وات" أنه التقى عددا من المتساكنين وأكد لهم أن هذا الإشكال سيتم فضه في أقرب وقت وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة المتوفين وكرامتهم وأهلهم بتعاون جماعي بين كل الاطراف .