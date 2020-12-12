القصرين :ضخ 7 آلاف قارورة غاز منزلي بسبيطلة والقصرين المدينة وأحوازها

وات -

انطلقت، اليوم السبت، خلال ساعات الصباح الأولى، عملية توزيع 7 آلاف قارورة غاز منزلي تم جلبها فجر اليوم من شركة "عجيل" بقابس، على كل من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية وسبيطلة، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، سامية البريكي .وبيّنت البريكي، في تصريح لـ(وات)، أن مزودي الجهة سيتحولون اليوم الى القطر الجزائري لجلب 6 الاف قارورة غاز منزلي لتوزيعها بباقي المعتمديات (4 شاحنات لجنوب الولاية و3 شاحنات لشمالها).وأضافت، أنه سيتم بصفة يومية، جلب الكمية المذكورة من القطر الجزائري انطلاقا من مدينتي تبسة وعين البيضاء الجزائري، عبر معبر بوشبكة الحدودي في معتمدية فريانة، وذلك بصفة إستثنائية في اطار تجديد الإتفاقية المبرمة بين شركة "عجيل" التونسية والشركة الجزائرية، لتفادي النقص الحاصل في هذه المادة بمختلف مناطق الجهة.وأكدت المسؤولة الجهوية، أن عملية تزويد كامل مناطق الجهة بالغاز المنزلي ستعود خلال الأيام القليلة المقبلة الى نسقها العادي بعد ضخ كميات كافية من هذه المادة الحيوية من الانتاج المحلي ومن القطر الجزائر ، داعية كافة المواطنين الى تجنب "اللهفة"، وفق تعبيرها.ولاحظت، في سياق متصل، أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة، قامت في اطار التصدي لعمليات احتكار مادة الغاز المسيل المعد للإستهلاك المنزلي، وذلك بالشراكة مع وحدات الأمن والحرس الوطني، برفع 17 مخالفة اقتصادية، تعلقت بالترفيع في الأسعار والإمتناع عن البيع واخفاء بضاعة والجمع بين تجارتي الجملة والتفصيل، مع إقتراح غلق 3 محلات تعمد أصحابها اخفاء كمية الغاز التي تزودوا بها بغاية الترفيع في ثمنها.