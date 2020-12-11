اقرار زيادة في مادتي الفرينة الرفيعة والسميد المعلب

وات - تمّ إقرار زيادة في بيع مادتي الفرينة الرفيعة والسميد المعلبة في أكياس ذات سعة 1 و5 و10 و20 كغ، وفق ما علمت وكالة تونس افريقيا للانباء.
ليمر سعر كغ الواحد من الفارينة الرفيعة المعلبة من 700 مليم إلى 850 مليما وكغ سميد معلب من 700 مليم إلى 790 مليما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ليمر سعر كغ الواحد من الفارينة الرفيعة المعلبة من 700 مليم إلى 850 مليما وكغ سميد معلب من 700 مليم إلى 790 مليما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216706