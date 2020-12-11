اقرار زيادة في مادتي الفرينة الرفيعة والسميد المعلب

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تمّ إقرار زيادة في بيع مادتي الفرينة الرفيعة والسميد المعلبة في أكياس ذات سعة 1 و5 و10 و20 كغ، وفق ما علمت وكالة تونس افريقيا للانباء.ليمر سعر كغ الواحد من الفارينة الرفيعة المعلبة من 700 مليم إلى 850 مليما وكغ سميد معلب من 700 مليم إلى 790 مليما.