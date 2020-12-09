الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 8 ديسمبر 2020

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مدنين: حالة وفاة و53 اصابة بين محلية ومستوردة بفيروس "كورونا"

باجة: وفاة رجل واصابة 13 شخصا اخر بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية حالة وفاة لرجل بفيروس "كورونا" المستجد بما يرتفع عدد الوفايات جراء هذا الوباء منذ ظهوره الى 95 حالة وفاة، كما سجلت الولاية 51 اصابة محلية جديدة وحالتين وافدتين من ليبيا، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتركزت اغلب الاصابات الجديدة بمدنين الجنوبية والشمالية بعدد 28 اصابة مع عودة ارتفاع الاصابات ببن قردان ب13 اصابة، في حين لم تسجل معتمدية جربة حومة السوق لاول مرة منذ عودة الفيروس خلال الموجة الثانية اية اصابة وتتوزع بقية الاصابات بين جرجيس ب4 اصابات، وميدون 3ب اصابات، وبني خداش باصابتين اثنين، وسيدي مخلوف باصابة واحدة، وبذلك يرتفع عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الجائحة الى 2040 اصابة.ويتواصل منذ ايام تسجيل اصابات في صفوف التلاميذ ليطال هذا الفيروس 4 تلاميذ وليرتفع عدد المصابين في صفوفهم الى 78 تلميذ، الى جانب اصابة عوني امن ليرتفع عدد اصابات السلك الامني الى 43 اصابة.توفي امس الثلاثاء بالمستشفى الجهوى بباجة رجل فى التسعين من العمر جراء اصابته بفيروس "كورونا" المستجد ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 69 شخصا.واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الثلاثاء وجود 13 اصابة جديدة منها 4 اصابات بباجة المدينة و6 اصابات بمجاز الباب و3 اصابات بتبرسق، ليرتفع العدد الجملي للاصابات الى2388 حالة .ووصل عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الي 2066 شخصا، بنسبة وصلت الى 51ر86 بالمائة من جملة المصابين، حسب اخر احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.