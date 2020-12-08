الدينار يتراجع أمام الأورو

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تراجعت قيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدرهم المغربي ، بحسب آخر الأسعار التي نشرها البنك المركزي التونسي الثلاثاء 8 ديسمبر.والواقع أنه تم صرف يورو واحد مقابل 3306 دنانير ، بتاريخ 3 ديسمبر 2020 ، فيما كان يساوي ، في نفس التاريخ من سنة 2019 ، 3165 دينار .وبالمثل ، تم تداول 10 دراهم مغربية ، مطلع ديسمبر 2020 ، مقابل 3.003 دنانير ، حيث مثلت ، في ديسمبر 2019 ، 2.963 دينار.من ناحية أخرى ، ارتفع سعر صرف العملة التونسية أمام الدولار الأمريكي ، حيث يبلغ الدولار الأمريكي 2.725 دينارًا حاليًا ، بينما كان يبلغ 2.854 دينارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.ومقابل العملة اليابانية الين ، تحسنت قيمة الدينار التونسي بشكل طفيف للغاية ، بالنظر إلى أن قيمة صرف 1000 ين انتقلت من 26.243 دينار ، في ديسمبر 2019 ، إلى 25.987 ، في 3 ديسمبر 2020.