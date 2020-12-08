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الدينار يتراجع أمام الأورو

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 13:39 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - تراجعت قيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدرهم المغربي ، بحسب آخر الأسعار التي نشرها البنك المركزي التونسي الثلاثاء 8 ديسمبر.

والواقع أنه تم صرف يورو واحد مقابل 3306 دنانير ، بتاريخ 3 ديسمبر 2020 ، فيما كان يساوي ، في نفس التاريخ من سنة 2019 ، 3165 دينار .


وبالمثل ، تم تداول 10 دراهم مغربية ، مطلع ديسمبر 2020 ، مقابل 3.003 دنانير ، حيث مثلت ، في ديسمبر 2019 ، 2.963 دينار.

من ناحية أخرى ، ارتفع سعر صرف العملة التونسية أمام الدولار الأمريكي ، حيث يبلغ الدولار الأمريكي 2.725 دينارًا حاليًا ، بينما كان يبلغ 2.854 دينارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومقابل العملة اليابانية الين ، تحسنت قيمة الدينار التونسي بشكل طفيف للغاية ، بالنظر إلى أن قيمة صرف 1000 ين انتقلت من 26.243 دينار ، في ديسمبر 2019 ، إلى 25.987 ، في 3 ديسمبر 2020.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216508

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 13h 50m |           
الأخلاق والقيم والدينار في تراجع. الكل ماش بالتوالي



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