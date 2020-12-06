الهيئة الوطينة لمجابهة كورونا تقرر تخفيف اجراءات مكافحة كوفيد

باب نات -

الاجراءات العامة

تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الاجراءات الصحية الوقائية، تقرر ما يلي:من 7 ديسمبر 2020 الى 30 ديسمبر 2020☑ مواصلة حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الاسبوع.☑ مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات.☑ اعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي الى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر☑ مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم .☑ الاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة.☑ الاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة لمواكب الدفن.☑ اجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات.☑ الالتزام بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية : التباعد الجسدي، التهوئة، غسل الايادي☑ دعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الاجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.☑ تعديل الاجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين الى البلاد التونسية بما في ذلك الاجراءات الخاصة بالرحلات الغير المنتظمة والاقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة ايام مع اجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة.☑ جميع القطاعات مطالبة بتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة المصادق عليها ومراقبة تنفيذها.☑ إنطلاق العمل بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية الخاصة المُحينة مباشرة إثر المصادقة عليها.