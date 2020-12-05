الرابطة الاولى: تعيين حكام المقابلات ليوم غد الاحد

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم عن تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليوم غد الاحد 6 ديسمبر الجاري كما يلي .ملعب الهادي النيفر / باردو/ س 13 الملعب التونسي / الاولمبي الباجي / الحكم نضال اللطيف ملعب البصيري بنزرت / س 14 النادي البنزرتي / النجم الساحلي / الحكم ايمن نصري ملعب حمادي العقربي برادس / س 15 الترجي الرياضي التونسي / المستقبل الرياضي بسليمان / الحكم هيثم قيراط ملعب احمد خواجة بالمهدية / س 14 المستقبل الرياضي بالرجيش / الاتحاد الرياضي بتطاوين / الحكم صادق السالمي ملعب المتلوي / س14 النجم الرياضي بالمتلوي / الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم يوسف السرايريالخميس 10 ديسمبر ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي / الاتحاد المنستيريوسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.