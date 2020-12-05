الرابطة الاولى: تعيين حكام المقابلات ليوم غد الاحد

وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم عن تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليوم غد الاحد 6 ديسمبر الجاري كما يلي .
ملعب الهادي النيفر / باردو/ س 13 الملعب التونسي / الاولمبي الباجي / الحكم نضال اللطيف ملعب البصيري بنزرت / س 14 النادي البنزرتي / النجم الساحلي / الحكم ايمن نصري ملعب حمادي العقربي برادس / س 15 الترجي الرياضي التونسي / المستقبل الرياضي بسليمان / الحكم هيثم قيراط ملعب احمد خواجة بالمهدية / س 14 المستقبل الرياضي بالرجيش / الاتحاد الرياضي بتطاوين / الحكم صادق السالمي ملعب المتلوي / س14 النجم الرياضي بالمتلوي / الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم يوسف السرايري
الخميس 10 ديسمبر ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي / الاتحاد المنستيري
وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.
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ملعب الهادي النيفر / باردو/ س 13 الملعب التونسي / الاولمبي الباجي / الحكم نضال اللطيف ملعب البصيري بنزرت / س 14 النادي البنزرتي / النجم الساحلي / الحكم ايمن نصري ملعب حمادي العقربي برادس / س 15 الترجي الرياضي التونسي / المستقبل الرياضي بسليمان / الحكم هيثم قيراط ملعب احمد خواجة بالمهدية / س 14 المستقبل الرياضي بالرجيش / الاتحاد الرياضي بتطاوين / الحكم صادق السالمي ملعب المتلوي / س14 النجم الرياضي بالمتلوي / الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم يوسف السرايري
الخميس 10 ديسمبر ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي / الاتحاد المنستيري
وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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