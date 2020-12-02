بنزرت: إجراءات جهوية عاجلة لفض الاشكالات المرورية والفنية بالميناء التجاري بالجهة

وات -

مثل موضوع الاشكاليات المرورية والفنية بالميناء التجاري ببنزرت، أبرز محاور جلسة العمل الطارئة الملتئمة، اليوم الاربعاء، بمقر الولاية، تم خلالها الاتفاق على فتح مدخل ثان خلال الاسبوع الجاري قبالة محطة الارتال بالجهة.وفي هذا الصدد، قال والي بنزرت، محمد قويدر، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الإجراء سيمكن من دخول وخروج الشاحنات دون اخطار او ضجيج، وبالتالي سيسهل حركة المرور بشارع تينجة، فضلا عن التخفيف من الضغط الحاصل بكامل المحيط الخارجي والعمراني للميناء.وأكد، ذات المصدر، على حرص السلط الجهوية لفض مختلف اشكالات الميناء بالتنسيق مع وزارة الاشراف والادارات العامة والادارة والمجلس البلديين والنسيج المنظماتي والبرلماني والمجتمعي.وأضاف، انه تم الاتفاق، ايضا، على عقد جلسة عمل الاثنين المقبل، لفض اشكال المدخل الخاص بالعاملين والمتعاملين مع فضاء الانشطة الاقتصادية، وتأمين الجميع من خلال ضبط رزنامة انجاز المدخل الخاص بهم، والبالغة تكلفته المالية التشاركية بين مختلف المصالح الجهوية والبلدية والمينائية وفضاء الانشطة الاقتصادية بـ120 ألف دينار .وتم، في ذات السياق، الاتفاق على تسريع اشغال اعادة تهيئة وتجديد المسطحات داخل الميناء من خلال تعهد الرئيس المدير العام بالانطلاق في الاشغال في غضون الاسبوعين المقبلين، ودعوة المقاولات المكلفة بتدعيم فرق العمل بما يضمن اتمام الاشغال في أسرع الىجال، وتأمين الاعوان وكافة المصالح العاملة بالميناء.وتناولت الجلسة، أيضا، عددا من المسائل الخاصة بالمشاريع والبرامج الخاصة بالنشاط المينائي، جدد خلالها والي بنزرت ورئيس البلدية، تأكيدهما على الهياكل المينائية بالتواصل مع السلطات الجهوية والمصالح البلدية وكذلك النسيج المجتمعي بالجهة بشأن مختلف البرامج المقترحة او التي اقرتها الدولة.يشار الى ان ثلة من ممثلي المكونات المجتمعية والمنظماتية، نفذت أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية امام مدخل الميناء، مطالبين بتأمين المارة والعملة في المحيطين الداخلي والخارجي لهذه المنشأة، وذلك اثر تسجيل حادثة وفاة عون سابق بها، اثر دهسه من قبل سائق شاحنة أمام الميناء.يذكر، أنه أشرف على هذه الجلسة، والي الجهة محمد قويدر، وحضرها الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ، محمود بوزيري، ورئيس بلدية بنزرت، كمال بن عمارة، الى جانب ممثلي عن المصالح الامنية والديوانية والمنظماتية والنسيج الجمعياتي .