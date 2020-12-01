وزارة التربية: تسجيل 27 حالة وفاة، و3400 إصابة جديدة في الوسط المدرسي إلى حدود 30 نوفمبر الماضي

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أفادت وزارة التربية، مساء الثلاثاء، بأن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي قد بلغ 27 حالة، وذلك منذ منتصف سبتمبر الماضي وإلى حدود أمس الاثنين.وأضافت الوزارة في بلاغ لها حول الوضع الصحي نشرته مساء الثلاثاء، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي المرصودة بالوسط المدرسي قد ارتفع بعد تسجيل 206 حالة إصابة جديدة، ليبلغ 3400حالة إصابة، وفق آخر المعطيات المحينة.وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي 70.2 بالمائة، أي ما يعادل مجموع 2386 حالة شفاء، وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 و30 نوفمبر الماضي.وسجل أكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين بـ 1566 إصابة، شفي منهم 1070 مصابا، يليهم التلاميذ بـ 1437 إصابة، شفي منهم 1036، فيما بلغت نسبة الإصابات في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيميين والمرشدين التطبيقيين 311 اصابة، شفي منهم 212.إلى جانب ذلك، بلغ عدد الإصابات في صفوف العملة 86، شفي منهم 68.