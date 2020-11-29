الرابطة 1 - مشروع تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاحد عن مشروع تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك على النحو التالي:السبت 5 ديسمبرملعب الهادي النيفر - س 13 الملعب التونسي - الاولمبي الباجيفي ملعب يعين لاحقا - س 14 النادي البنزرتي - النجم الساحليالاحد 6 ديسمبرملعب حمادي العقربي برادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل سليمانفي ملعب يعين لاحقا - س 14 مستقبل الرجيش - اتحاد تطاوينملعب المتلوي - س 14 نجم المتلوي - اتحاد بن قردانالخميس 10 ديسمبرملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيريوسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.ولاحظت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام دليل الاجراءات الصحية للجامعة ولكل توصيات وزارة الصحة.