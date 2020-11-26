الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 26 نوفمبر 2020

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باجة-كورونا: تسجيل حالة وفاة و26 إصابة جديدة

نابل: تسجيل 3 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

قابس: تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

توزر: تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الوفيات الى 22 حالة وفاة

اريانة: تسجيل 06 وفايات و57 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد من 20 الى 25 نوفمبر

مدنين: تسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس "كورونا" و37 اصابة جديدة

سجلت ولاية باجة أمس الأربعاء حالة وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" المستجد و26 حالة إصابة إضافية، لترتفع الحصيلة الوبائية في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 58 حالة وفاة و2083 حالة إصابة.وترجع حالة الوفاة المسجلة أمس لمسنّة تبلغ من العمر 87 سنة من معتمدية قبلاط فيما توزعت الإصابات الجديدة إلى 19 حالة بين باجة الشمالية والجنوبية (تسجل منذ اسابيع أعلى عدد للاصابات)، و4 اصابات بتستور واصابتين بمجاز الباب، واصابة واحدة بنفزة هذا وتماثل للشفاء 1635 شخصا، حسب احصائيات الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجلت ولاية نابل خلال اليومين الاخيرين، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 166 حالة وفاة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة عمر السليمي في تصريح ل(وات) وأضاف المصدر ذاته، أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 424 تحليلا مخبريا بالمخابر العامة والخاصة المرخص لها للتقصي حول فيروس "كورونا" المستجد، أسفرت عن تسجيل 140 حالة إصابة محلية جديدة ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 6030 حالة من بينها 1182 حالة نشيطة وبين أن حالات الوفيات الاخيرة المسجلة تعود لرجل (85 سنة)أصيل معتمدية بني خيار، واخر (41 سنة) أصيل معتمدية قربة، في حين تتعلقت حالة الوفاة الثالثة برجل ستيني أصيل معتمدية قليبية وأوضح السليمي أن حالات الاصابة الاخيرة المسجلة تتوزع على 24 حالة بمعتمدية نابل، و22 حالة بمعتمدية قليبية، و21 حالة بمعتمدية بني خيار، و20 حالة بمعتمدية الحمامات، و14 حالة بمعتمدية منزل تميم، و13 حالة بمعتمدية قربة، و8 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري، و6 حالات بمعتمدية الهوارية، و4 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة، و3 حالات بمعتمدية قرمبالية، وحالتين (02) بمعتمديتي سليمان وبوعرقوب و حالة (01) بمعتمدية بني خلاد.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم اجراء 84 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد وأن 30 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 17 اصابة بقابس الجنوبية، و08 اصابات بقابس المدينة، واصابة واحدة (01) بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة والمطوية ووذرف وغنوش.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 3093 اصابة، واشار الى أن 2602 من بين المصابين تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية واشار الى انه توجد في ولاية قابس 491 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 141 حالة بقابس الجنوبية، و120 حالة بقابس المدينة، و76 حالة بالحامة، و35 حالة بغنوش.- رصدت مصالح الإدارة الجهوية بتوزر 54 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بعد ورود نتائج 149 تحليلا مخبريا مساء أمس الاربعاء، بما يرفع اجمالي الإصابات في الجهة منذ بداية الجائحة الى 1274 إصابة، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة عماد براني (وات).وتوزعت الإصابات الجديدة الى 44 اصابة في توزر المدينة، و6 اصابات في نفطة، و3 اصابات، في دقاش واصابة واحدة (01) بتمغزة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس الى 22 حالة وفاة من بداية الجائحة إضافة الى مواصلة التعهد بعدد من حاملي الفيروس في المستشفيات موزعين الى 05 أشخاص في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر و09 اشخاص في أقسام الكوفيد بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية.وانطلقت الإدارة الجهوية للصحة منذ امس الاربعاء في تنفيذ حملات تحسيس للمواطنين بمدينة دقاش وتحولت اليوم الخميس الى مدينة حزوة لمزيد التوعية بطرق الوقاية والتشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمل الكمامة والتباعد الجسدي وسيتم العمل على تكثيف عمليات رفع العينات والقيام بالتحاليل السريعة من أجل حصر الإصابات، وفق ذات المصدر.سجلت ولاية اريانة خلال الايام الستة الاخيرة (من 20 الى 25 نوفمبر الجاري) ست وفايات و57 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الاصابات بالجهة الى حدود يوم امس الاربعاء الى 3648 اصابة منها 3575 اصابة محلية و73 اصابة مستوردة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.وتوزعت الاصابات وفق ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه بين الاناث ب1909 اصابات والذكور ب1739 اصابة في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس 3055 حالة.يشار الى ان الجهة سجلت 3549 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد منذ فتح الحدود في موفى شهر جوان الفارط، منها 3510 اصابات محلية و39 اصابة مستوردة توزعت بين الاناث ب1854 اصابة والذكور ب1695 اصابة فيما تم تسجيل 121 حالة وفاة و2962 حالة شفاء تام، وفق تقرير المصالح الجهوية الصحية.سجلت ولاية مدنين حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس "كورونا" من معتمدية بني خداش مقيم بالمستشفى الجامعي بمدنين ليرتفع بذلك عدد وفايات الفيروس بالجهة الى 57 حالة وفاة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).كما سجلت الجهة من بين نتائج 335 عينة، 37 اصابة جديدة بالفيروس، منها اطار تربوي وتلميذ وعون صحة وعوني امن، وبذلك ترتفع اصابات الفيروس منذ ظهوره في شهر مارس الماضي الى 1491 اصابة منها 45 اصابة في صفوف التلاميذ و72 اصابة بالقطاع الصحي و28 اصابة في السلك الامني.وتتوزع الاصابات الجديدة بعدد 20 اصابة بجزيرة جربة، منها 12 اصابة بحومة السوق و7 بميدون، واصابة (01) باجيم وبقية الاصابات 4 منها بكل من مدنين الشمالية وبن قردان و3 اصابات بمدنين الجنوبية واصابتين (02) بكل من سيدي مخلوف وبني خداش وجرجيس .كما سجلت نتائج التحاليل خلال ال24 ساعة الاخيرة، 11 حالة شفاء منها 4 بجرجيس وحالتي شفاء (02) في كل من حومة السوق وبن قردان وسيدي مخلوف وحالة شفاء (01) بمدنين الجنوبية.