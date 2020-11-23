تنس - عزيز دوقاز يواجه البرتغالي فريديريكو سيلفا في مستهل مشواره بدورة ساوباولو

وات -

يستهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز يوم الثلاثاء مشاركته في دورة ساوباولو البرازيلية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بملاقاة البرتغالي فريديريكو فيريرا سيلفا المصنف 203 عالميا والسادس في هذه البطولة.ويشارك عزيز دوقاز ايضا في مسابقة الزوجي للبطولة الى جانب الزيمبابوي بنجامين لوك وستكون البداية يوم الاربعاء بملاقاة الثنائي المتكون من البرازيلي فيليبي الفيس والفنزويلي لويس دافيد مارتينيز.وتراجع عزيز دوقاز مرتبة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين ليصبح في المركز 375 عالميا.كما تراجع مالك الجزيري مركزين في الترتيب الجديد ليحتل المرتبة 246 عالميا.