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وديا... فوز النادي البنزرتي على المستقبل الرياضي بسليمان و فوز افوز الملعب القابسي على نجم المتلوي

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 17:29 قراءة: 0 د, 22 ث
فاز النادي البنزرتي اليوم على المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة 2-1 في مباراة ودية إحتضنها الملعب البلدي بسليمان .
ويستعد الفريقان لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

كما فاز الملعب القابسي ( الرابطة الثانية ) اليوم على نجم المتلوي ( الرابطة الاولى ) بنتيجة 1- 0 في قابس في اطار مباراة ودية وسجل الهدف الوحيد للملعب القابسي رامي الحاج سالم إثر ركلة جزاء د70مول ويستعد الفريقيان على التوالي لعودة بطولتي الرابطة المحترفة الثانية والاولى .

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