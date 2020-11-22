وديا... فوز النادي البنزرتي على المستقبل الرياضي بسليمان و فوز افوز الملعب القابسي على نجم المتلوي

فاز النادي البنزرتي اليوم على المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة 2-1 في مباراة ودية إحتضنها الملعب البلدي بسليمان .

ويستعد الفريقان لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم



كما فاز الملعب القابسي ( الرابطة الثانية ) اليوم على نجم المتلوي ( الرابطة الاولى ) بنتيجة 1- 0 في قابس في اطار مباراة ودية وسجل الهدف الوحيد للملعب القابسي رامي الحاج سالم إثر ركلة جزاء د70مول ويستعد الفريقيان على التوالي لعودة بطولتي الرابطة المحترفة الثانية والاولى .



