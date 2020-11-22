نسعى مبدئيا لعودة المستقبل الى الرابطة المحترفة الثانية وهو يستحق مكانا افضل " ( مدرب مستقبل المرسى محرز الميلادي) "

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قال محرز الميلادي المدرب الجديد لمستقبل المرسى انه يسعى الى اعادة الفريق الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية سواء من خلال خوض مقابلات الباراج التي اقرتها الجامعة او من خلال موسم كامل في بطولة الرابطة الثالثة اذا لم يوفق المستقبل في تجاوز اختبارات ال"باراج " مشيرا الى ان عراقة النادي ومكانته في كرة القدم التونسية تجعله يستحق مكانا افضل .ويذكر ان مستقبل المرسى يستعد لخوض مباراة فاصلة مع احد صاحبي المرتبة الثالثة في دورتي الصعود من الرابطة الثالثة (رابطة الهواة) .وفي صورة الفوز سيشارك في دورة مصغرة من اجل البقاء في الرابطة المحترفة الثانية واضاف ان باشر مهامه مع الفريق منذ اكثر من شهر ونصف وخاض المستقبل 6 مقابلات ودية حيث فاز على سبورتنغ بن عروس 6-0 ولعب مع النجم الرادسي في مناسبتين (0-0) و(2-1) وتعادل مع مستقبل وادي الليل (2-2) وتعادل امس مع نادي حمام الانف 1-1 بعد ان كان خسر امامه 0-1 واشار محرز الميلادي الى ان الفريق شهد خروج قرابة 14 لاعبا مقارنة بالموسم المنقضي وانه تم تعزيز رصيد الفريق من خلال عدد من الانتدابات على غرار رمزي عبدالي (نادي ماطر) وحمزة موسي (الاولمبي للنقل ) والمهاجم وجدي الماجري ( اولمبيك سيدي بوزيد ) ومحمد امين فلفول (اولمبيك سيدي بوزيد) والشريف كشريد (من وادي الليل ) ومحمد الجندوبي من ترجي جرجيس ومروان حمدون ( جندوبة) ويذكر ان الميلادي يملك تجربة واسعة في مجال التدريب حيث سبق له ان اشرف على عدة فرق على غرار الترجي الجرجيسي والنجم الرادسي والنادي الالمبي للنقل ومستقبل وادي الليل وجمعية مقرين وستير جرزونة والنجم الخلادي.