تونس والمانيا توقعان مذكرة تفاهم لدفع الاستثمارات

وات -

ابرمت تونس والمانيا مذكرة تفاهم من أجل النهوض بفرص الاستثمار من خلال وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والجمعية الفدرالية الالمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويهم هذا الاتفاق، المبرم امس الخميس، خاصة جوانب الاستثمارات والتجارة، حسب ما بينته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في بلاغ لها .ويتعلق الامر بمساعدة المستثمرين في كل من تونس وألمانيا، في اطار مهمات استكشافية او زيارات وفود اعمال وكذلك عند تنظيم الانشطة الاقتصادية والندوات والملتقيات وتنشد مذكرة التفاهم، ايضا، تطوير تبادل المعلومات ذات الصلة بالتجارة الثنائية مع الحرص على تيسير النفاذ اليها لكلا الطرفين من اجل تنشيط المشاريع المشتركة وسيلتزم الطرفان، بمقتضى مذكرة التفاهم، بتشجيع مشاركة المؤسسات في المعارض والصالونات التي تحتضنها المانيا وتونس من اجل تحفيز الاستثمارات الثنائية وتدافع الجمعية الفدرالية الالمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عن مصالح هذه المؤسسات وهي تعد اكثر من 300 مكتب لها في المانيا و40 مكتبا في الخارج.