مرصد المرور يدعو إلى توخي الحذر الشديد على الطرقات

Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 21:03
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر الشديد على الطرقات، وذلك تبعا لتوقع تقلبات جوية هامة تشمل رياحاً قوية جداً وأمطاراً رعدية ببلادنا.

وأوصى المرصد في بلاغ مروري عاجل مساء اليوم الاربعاء، بخصوص الرياح القوية جدا (تصل إلى 100 كلم/س) خاصة في جندوبة وباجة وبنزرت ونابل والمرتفعات الغربية، بتخفيض السرعة بشكل ملحوظ لتسهيل التحكم في العربة وتفادي انحرافها بفعل قوة الرياح، والحذر عند المجاوزة، خاصة عند تجاوز الشاحنات الثقيلة والحافلات، وإحكام السيطرة على السيارة أثناء "الهبات" القوية.


كما أوصى المرصد بالخصوص، بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة والأعمدة الكهربائية، أو اللوحات الإشهارية الآيلة للسقوط، ونبه مستعملي الطريق في الجنوب لانخفاض الرؤية بسبب الرمال والأتربة المثارة.


وبالنسبة إلى الأمطار والبرد (الشمال والوسط)، ونظراً لتوقع نزول أمطار رعدية غزيرة أحياناً مع تساقط البرد بداية من آخر نهار اليوم ويوم غد الخميس، جدد مرصد المرور التذكير بضرورة إشعال الأضواء حتى في النهار لجميع العربات بما في ذلك الدراجات النارية لتحسين الرؤية، مع مضاعفة مسافة الأمان، وتجنب الفرملة المفاجئة واستعمال الغيارات العكسية لتخفيف السرعة تدريجياً.
 
