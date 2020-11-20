حركة مشروع تونس تعبر عن دعمها لمبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني

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اعربت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الجمعة عن دعمها "لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني ، على أساس أنها تربط الملفات الاقتصادية الحارقة بالأزمة السياسية المسببّة لها".وذكرت الحركة بان "اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن عزمه تقديم مبادرة للحوار الوطني لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية،هي مبادرة تتقاطع مع دعوة سابقة لحركة مشروع تونس وعدد من الأطراف الحزبية والمدنية" مشيرة الى ان "أحد الأفكار الأساسية لمبادرتها بمؤتمر إنقاذ وطني هي أن يدعو رئيس الجمهورية للمؤتمر بينما تدير أعماله المنظمات الوطنية اعتبارا لحيادها المطلوب في ظل الصراعات والانقسامات" وبعد ان جدّدت "إكبارها للدور الوطني الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل " دعت حركة مشروع تونس "بعض الاطراف التي تحاول إفراغ المبادرة من محتواها، إمّا ببتر الجانب السياسي منها أو بتصغير بعدها الوطني بتحويلها لمحور تحالفات مزعومة، لمراجعة نفسها والكفّ عن التعامل مع الأزمة الوطنية الخطيرة التي نعيشها بعقلية المناورات الهامشية " وفق نص ذات البيان وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى امس الخميس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي افاد بأن اللقاء تطرق بالخصوص إلى مبادرة اتحاد الشغل التي تتضمن توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشيرا إلى أنه سيتم التعمق في تفاصيل هذه المبادرة قبل تقديمها إلى رئيس الدولة الأسبوع المقبل.