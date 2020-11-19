مكتب البرلمان يوافق على تعديل رزنامة الجلسات العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021

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وافق مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، على تأجيل موعد تقديم بيان رئيس الحكومة المتعلق بمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، إلى يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، على أن يضبط المكتب رزنامة جديدة لجلسات مناقشة الميزانية تراعي الآجال القانونية وتضمن ثراء النقاش بخصوص مختلف المهمّات ومشروع القانون.وأوضح مكتب المجلس، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه باشراف النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، أن هذا التأجيل جاء استجابة لطلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلّق بتعديل رزنامة الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.وأعلنت الشواشي عن اختصار أعمال مكتب المجلس قبل رفعها، بسبب تعمّد مساعد رئيس المجلس المكلّف بشؤون النواب (عبير موسي) تكرار بث أعمال المكتب المغلقة، على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي موجب، في مخالفة واضحة وصريحة ومتكرّرة لأحكام الفصل 59 من النظام الداخلي للمجلس، حسب ما ورد في البلاغ.تجدر الإشارة، إلى أن الفصل 59 من النظام الداخلي للمجلس ينص على أن "اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره، ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.. ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة".وكان من المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم السبت القادم (21 نوفمبر)، بيانا حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، وتلاوة التقرير حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 والشروع في مناقشتهما، حسب الرزنامة التي نشرها البرلمان على موقعه الرسمي في وقت سابق.