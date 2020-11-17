صفاقس: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي بخصوص سرقة 37 قارورة أكسجين طبي من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة

وات -

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، بفتح بحث عدلي بخصوص سرقة 37 قارورة أكسجين طبي من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، بحسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس والمساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف، القاضي مراد التركي.وأضاف التركي، في تصريح أفاد به (وات) اليوم الثلاثاء، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة عهد للفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بصفاقس الجنوبية للقيام بالأبحاث المستوجبة، وذلك بغاية التعرف على حيثيات الحادثة ومن يقف وراء اقترافها ثم اتخاذ ما يجب في حقهم.وكان فريق من العاملين بإدارة المستشفى قد أبلغ، يوم الجمعة الفارط 13 نوفمبر الجاري، النيابة العمومية بالحادثة قبل أن يمكنوها اليوم من الوثائق الإدارية المتعلقة بقوارير الأكسجين التي تمت سرقتها من المستشفى.