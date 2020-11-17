   Om Kalthoum - فاكر لمّا كنت جنبي  

صفاقس: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي بخصوص سرقة 37 قارورة أكسجين طبي من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 19:16 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، بفتح بحث عدلي بخصوص سرقة 37 قارورة أكسجين طبي من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، بحسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس والمساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف، القاضي مراد التركي.


وأضاف التركي، في تصريح أفاد به (وات) اليوم الثلاثاء، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة عهد للفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بصفاقس الجنوبية للقيام بالأبحاث المستوجبة، وذلك بغاية التعرف على حيثيات الحادثة ومن يقف وراء اقترافها ثم اتخاذ ما يجب في حقهم.

وكان فريق من العاملين بإدارة المستشفى قد أبلغ، يوم الجمعة الفارط 13 نوفمبر الجاري، النيابة العمومية بالحادثة قبل أن يمكنوها اليوم من الوثائق الإدارية المتعلقة بقوارير الأكسجين التي تمت سرقتها من المستشفى.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215234



En continu

Toutes les news

 الثلاثاء  17  نوفمبر  2020 | 2  ربيع الثاني  1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:10 14:49 12:11 07:00 05:30
17°
 20° % 63 :الرطــوبة
تونــس 17°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1721°-1621°-1720°-1516°-13
  • Avoirs en devises
    21702,2

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    150
  •              1 € = 3,24962 DT        1$ =2,75198 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   1289,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة