اربعة اختبارات ودية للنادي البنزرتي استعدادا للموسم الرياضي الجديد

وات -

في اطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، برمج الاطار الفني للنادي البنزرتي بقيادة المدرب مختار الطرابلسي اربع مباريات ودية امام كل من الملعب الافريقي بمنزل بور?يبة يوم 19 نوفمبر ومستقبل سليمان ذهابا وايابا يومي 22 و29 نوفمبر والاولمبي الباجي يوم 26 من نفس الشهر.وستكون هذه الاختبارات فرصة لرفع درجة جاهزية الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية والوقوف على درجة جاهزية اللاعبين خصوصا العناصر المنتدبة حديثا على غرار لاعب الارتكاز ايمن الطرابلسي ومتوسط الميدان فهمي قاسم والمدافع الجزائري اشرف بودرامة.ويستهل النادي البنزرتي موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة النجم الساحلي.وتجدر الاشارة الى انه تم تاجيل الجولة الافتتاحية للبطولة التي كانت مقررة يوم الاحد القادم الى موعد لاحق بعد الاعلان عن مواصلة تعليق الانشطة الرياضية لمدة ثلاثة اسابيع اخرى انطلاقا من 16 نوفمبر الجاري في اطار الإجراءات المتخذة للتوقي والحد من انتشار فيروس كورونا.