اتحاد بنقردان يضم الكاميروني هيرمان غييوم

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عزز اتحاد بنقردان صفوفه باللاعب الكاميروني هيرمان غييوم بعقد لمدة اربعه سنوات.وتسعى ادارة اتحاد بنقردان الى اثراء الرصيد البشري للفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 وقد نجحت في التعاقد مع عدد من اللاعبين الاخرين على غرار حارس المرمى علي العياري وادم الرجايبي وهيثم المحمدي وايوب التليلي ومحمد امين الحمروني وفراس مقني ومحمد بن طرشة وسيف الدين العكرمي وخالد الغرسلاوي.ويستهل اتحاد بن قردان مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة جولتها الافتتاحية يوم الاحد القاد بملاقاة مضيفه نجم المتلوي.