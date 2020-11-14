الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بثمانية لاعبين جدد استعدادا للموسم الكروي الجديد

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أعلن رئيس جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري أحمد البلي اليوم السبت خلال ندوة صحفية عن انتداب 8 لاعبين جدد في فريق كرة القدم وهم نور الدين الفرحاتي (حارس مرمى) وعامر العمراني والايفواري شافيو موموني والغاني روجي أوهولو ويوسف العبدلي وزياد العلوي وهادي خلفة والكوني خلفة.واشار الى ان الباب يبقى مفتوحا لانتداب لاعب أجنبي اخر وسيكون على الارجح مهاجما أو مهاجم رواق الى جانب انتداب لاعبين آفارقة الذين تكون أعمارهم أقل من 20 سنة.وأكد مدرب الاتحاد المنستيري لسعد جردة الشابي من جهته أنّ "الإنتدابات الجديدة ستعوض اللاعبين الّذين غادروا الفريق وسنعمل على تحقيق موسم جيّد وربّما أفضل من الموسم الفارط".وأضاف سنحاول توظيف اللاعبين كافضل ما يكون من اجل تحقيق ابهى النتائج في جميع المسابقات التي تنتظرنا.وأوضح لسعد جردة الشابي أنّ التركيز موجه حاليا إلى المقابلة التي ستجمع فريقه بالنادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مشيرا الى ان الاتحاد المنستيري سيحاول الذهاب الى ابعد ما يمكن في كل المسابقات التي تنتظره هذا الموسم (بطولة وكاس وكاس الاتحاد الافريقي).وأضاف أنّ التحضيرات للموسم الجديد تتواصل في احسن الظروف مع احترام إجراءات البروتوكول الصحي مبينا ان هناك تعاونا كبيرا بين الاطارين الفني والطبي من اجل اعداد اللاعبين بطريقة علمية ومدروسة لا سيما في ظل التنقلات التي ستعترض الفريق خلال المشاركة في المسابقة القارية بدءا بالدور الاول الذي يلاقي فيه نادي عاصمة الرباط فريق كينيما الاثيوبي.وأضاف مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري أنّ اللاعبين الذين غادروا الفريق على غرار موزاس وايمانويال وأنتوني وياسين العمري "أخذنا منهم الكثير وأعطيناهم الكثير" مؤكدا على ان فلسفته في العمل تعتمد على المجموعة بالاساس وليس على الفرديات.واعرب عن الاعتقاد أنّ الفريق خلال الموسم الجديد سيكون أفضل من الموسم الفارط إذ يمكن للاعبين المنتدبين تعويض المغادرين مبينا ان الفريق يبقى في حاجة إلى مهاجم جديد على اليمين أو على اليسار بعد مغادرة ياسين العمري.وبيّن أنّه طلب فقط ب25 لاعبا للاعداد جيدا للاستحقاقات القادمة المحلية والقارية وأن التحضيرات تسير في طريق صحيحة مشيرا الى انه يفضل يكون لديه مجموعة ب18 لاعبا تكون حقوقهم مضمونة افضل من الحصول على مجموعة اكبر يصعب معها الالتزام بدفع مستحقات اللاعبين.وعلى صعيد اخر أكد أحمد البلي أنّه تم انجاز أشغال توسعة في ملعب مصطفي بن جنات ويمكن الحصول على شهادة صلوحية الملعب لاحتضان المقابلات القارية طبقا للمواصفات الجديدة الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا مبينا انه في حال تعذر ذلك فان المقابلات القارية سيحتضنها ملعب رادس أو صفاقس أو قابس.وأفاد بشأن حضور الجمهور لمقابلة الاتحاد الرياضي المنستيري بأثيوبيا بأنّها ستنحصر في عدد محدود من المسؤولين حسب الاتحاد الافريقي مؤكدا على انه سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل توفير افضل سبل النجاح للفريق خلال مشاركته القارية.وأفاد رئيس فريق كرة القدم خالد بوزقرو من ناحيته أنّ فريق الاتحاد الرياضي المنستيري يتميز بتوفر أجواء طيّبة وترحاب دائم باللاعبين الجدد، بما يسهل عملية اندماجهم في المجموعة ويشجعهم على اللعب لفائدة الاتحاد مشيرا الى انه تم تعزيز الاطار الفني بمختص في الإحصاء وهو محمّد بوراوي الذي من شانه ان يقدم الاضافة على مستوى تقييم وتحليل الاداء الفردي والجماعي للفريق.