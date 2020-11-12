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تعادل الترجي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي بتطاوين 1-1 وديا

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 15:31 قراءة: 0 د, 10 ث
وات - تعادل الترجي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي بتطاوين اليوم في جرجيس بنتيحة 1/1 في اطار مباراة ودية .
وانتهى الشوط الاول بالتعادل صفر لصفر وسجل هدف اتحاد تطاوين لاعبه الجورني و الخويلدي لترجي جرجيس


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