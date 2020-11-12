تعادل الترجي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي بتطاوين 1-1 وديا

وات - تعادل الترجي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي بتطاوين اليوم في جرجيس بنتيحة 1/1 في اطار مباراة ودية .
وانتهى الشوط الاول بالتعادل صفر لصفر وسجل هدف اتحاد تطاوين لاعبه الجورني و الخويلدي لترجي جرجيس
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وانتهى الشوط الاول بالتعادل صفر لصفر وسجل هدف اتحاد تطاوين لاعبه الجورني و الخويلدي لترجي جرجيس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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